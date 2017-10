Megint Sofia Vergara a legjobban fizetett tévészínész

Vergara a tavalyi eredményét ismételte meg, akkor 43 millió dollárral vezette a tévészínészek listáját, idén csak 41,5 millió jutott neki, de biztos kibírja azt a 1,5 milliós buktát. A Modern családban harsány, kissé primitív karaktert alakító színésznő a magánéletben egy kifejezetten kedves, okos üzletasszony, aki a tévé fizetése mellett - ami a bevétele negyedét teszi ki - több céggel is szoros kapcsolatban van (Rooms To Go, Avon, SharkNinja) és olyan brandek arca, mint a Pepsi, a CoverGirl vagy a Head & Shoulders, és akkor saját ruhamárkájáról még nem is beszéltünk.

A második helyen az Agymenők Sheldonja, Jim Parsons végzett 27,5 millióval (tavaly 25,5 volt), őt egymillióva lemaradva követi három sorozatbeli szereplőtársa, Johnny Galecki (26,5 millió) valamit Kaley Couco és Simon Helberg 26-26 millióval. A The Big Bang Theory színészei közül az első tízbe Kunal Nayyar is bejutott, a Modern család második legjobban fizetett színésze pedig Ty Burrell (13,5 millió dollárral). Érdekes, de a lista élmezőnyébe csak két drámai sorozatban játszó színész, Mark Harmon (NCIS) és Ellen Pompeo (Grace klinika) került csak be. Az eső 20 színész kombinált (nők és férfiak vegyesen) listája idén így alakult:

Sofia Vergara (Modern család) $41 500 000 Jim Parsons (Agymenők) $27 500 000 Johnny Galecki (Agymenők) $26 500 000 Kaley Cuoco és Simon Helberg (mindketten Agymenők) $26 000 000 Kunal Nayyar (Agymenők) $25 000 000 Mark Harmon (NCIS) $19 000 000 Ty Burrell (Modern család) $13 500 000 Mindy Kaling (The Mindy Project) és Ellen Pompeo (Grace klinika) $13 000 000 Mariska Hargitay (Esküdt ellenségek: Meggyalázott áldozatok) és Eric Stonestreet (Modern család) $12 500 000 Julie Bowen (Modern család), Kevin Spacey (Kártyavár) és Ed O’Neill (Modern család $12 000 000 Jesse Tyler Ferguson (Modern család) és Kerry Washington (Botrány) $11 000 000 Priyanka Chopra (Quantico) $10 000 000 Robin Wright (Kártyavár) $9 000 000 Pauley Perrette (NCIS) $8 500 000

A listán a Modern család és az Agymenők azért szerepel ennyi színésszel, mert a sitcomok a 9. és 11. évadnál tartanak, amikorra a színészek már elég szép fizetést tudnak maguknak kialkudni, ráadásul általában közösen tárgyalnak, így a bevételeik tévés fizetésre vonatkozó része, legalábbis a Modern család hat szereplője esetében megegyező. Ami inkább meglepő, hogy a Grace klinikából csak egy színész van a listán és az NCIS is csak kettőt adott. A férfiak és nők aránya egyforma, ami egy fizetési listát tekintve elég meglepőnek mondható (a filmszerepek esetében a listára jó, ha két nő felkerül).

A listát összeállító Forbes megbecsült keresetekkel dolgozott, a Nielsen, a Box Office Mojo és az IMDB adatait használták fel és súgtak nekik iparági szereplők is. Az itt látható összegekből még lejönnek az adók, menedzseri díjak és ügynöki jutalékok.