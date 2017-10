Hihetetlen összeget fizetett a Fox News egy szexuális zaklatás eltussolásáért

Azt korábban mi is megírtuk, hogy Bill O’Reilly, a Foy News tévécsatorna sztárműsorvezetője belebukott abba, hogy öt nőnek összesen tizenhárom millió dollárt fizetett ki azért cserébe, hogy a nők ne indítsanak pert O’Reilly ellen szexuális zaklatás miatt, és ne is beszéljenek a vádjaikról. De a New York Times most megszerzett egy dokumentumot, amiből kiderült: egyetlen nőnek, a Fox jogi elemzőjének, O’Reilly munkatársának, Lis Wiehlnek

32 millió dollárt - 8,4 milliárd forintot - fizetett ki hasonló okokból.

A New York Times értesülését a CNN két forrása is megerősítette. A CNN ugyanakkor hozzáteszi: az értesülés pont akkor látott napvilágot, amikor a Fox egykori arca épp új munkát keres, azaz ő maga lehetne a csatorna konkurenciája, tehát az is lehet, hogy a Fox szándékosan szivárogtatta ki az adatot, hogy ez ne jöhessen össze.

O’Reilly szóvivője közölte: a Times információit "kiragadták a kontextusukból", azok "hamisak" és "egyértelműen arra szolgálnak, hogy távol tartsák őt a tévépiaci versenytől".

Az összeget a Fox annak idején egy olyan ügy rendezéseként fizette ki Wiehlnek, amelynek része volt a nem beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat, ismétlődő zaklatás, meleg pornó és más szexuális tartalmú anyagok küldözgetése Wiehlnek. A pénzért cserébe Wiehl aláírta, hogy nincs több követelése O’Reilly felé.

Az ügylet közvetlenül az előtt, januárban történt, hogy O’Reilly és a Fox aláírtak egy szerződést, amely évi 25 millió dollárt biztosított a műsorvezetőnek a csatornánál végzett munkájáért. A Fox azt mondta: tudtak róla, hogy a háttérben egy megállapodás készül, de az abban szereplő összeg nagyságát nem ismerték.

A megállapodásban volt egy, kifejezetten a zaklatási ügyekre vonatkozó kitétel, amely szerint egy újabb ügy esetén a Fox elküldheti O’Reilly-t. Ezt alkalmazták áprilisban, amikor az eddigi, a mostaninál jóval kisebb összegekről szóló megállapodások felszínre kerültek. Az mindenesetre kérdéses, egyáltalán miért kötöttek új szerződést a műsorvezetővel, ha egyszer tudatában voltak a most kiderült ügynek is.

Wiehl egyébként tizenöt év után pontosan akkor távozott a Fox csatornától, amikor a megállapodást megkötötték, de akkor nem mondta el az okokat: közleményében azt írta, az írásra és más feladatokra szeretne koncentrálni.