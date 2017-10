Ingyen megnézhető a köztévére becsempészett magyar film

"Az Árulók Köbli Norbert forgatókönyvéből készült, aki nagyon cselesen mindig elérte azt, hogy eddig is aktuálpolitikai témákat vigyen bele olyan filmekbe, amiről nem feltétlenül gondolnánk. És így Fazakas Péter mostani filmje is értékes és érdekes, mert sikerült becsempészni egy állami ünnepség idején az állam egyik tévécsatornájára, főműsoridőbe, miközben olyan dolgokról beszél, amik egy pikulányit sem változtak az utóbbi 70 évben" - írtuk kritikánkban az Árulók című, új magyar tévéfilmről.

A film ugyanis olyan kérdésekről szól, hogyan manipulálja a médiát a hatalom, hogyan választ a nép számára ellenséget vagy éppen hőst a párt, hogyan hajlandó az aktuális üzenet érdekében hazudni az, aki a kormánypárt szekerét tolja.

A sztoriról viszont nehéz beszélni, mert bár igaz történet alapján készült - a Guszev nevű orosz hős nevét biztos sokan hallották már -, de annyira azért nem ismert, és sokat levon a film élvezeti értékéből, ha valaki mégis előre tudja, mire megy ki a játék. Ezt írtuk róla: "1948-ban járunk, amikor a Kommunista Párt és a Szovjetunióhoz való dörgölőzés elég keményen felüti a fejét Magyarországon. A '48-49-es szabadságharc évfordulójára téma lesz Guszev, egy cári katona története, aki nem volt hajlandó magyarokat ölni a harcban, ezért kivégezték. Guszev neve Illés Béla író (Hegedűs D. Géza) könyvéből terjed el, ő találkozott Moszkvában egy orosz íróval, aki a katona egész ügyének iratait szívélyesen átadta neki. Guszev egy igazi hős, aki ellenszegült a véreskezű monarchia akaratával, éppen emléktáblát akarnak emelni neki a Sas utcába, Illés lánya (Sztarenki Dóra) éppen a színdarabot rendez a történetből, aminek a főszerepére a történész barátját szánja (Klem Viktor)."

A filmet október 23-án vetítették a köztévén, ami azt jelenti, hogy most felkerült a Médiaklikkre is, ahol bárki ingyen, jó minőségben meg is nézheti az egészet. Ehhez csak ide kell kattintani.