Az ABC News korábbi politikai igazgatóját is szexuális zaklatással vádolják

Az egyik legismertebb amerikai poltikai újságírót, Mark Halperint öt nő vádolja zaklatással, írja a CNN. Halperin karrierjének egyik csúcsa a Game Change című tényregény volt amiben Sarah Palin alaszkai kormányzó republikánus párti alelnökjelöltté avanzsálásáró írt - a könyvből az HBO Versenyben az elnökségért címmel forgatott egy nálunk is bemutatott filmet.

A jelenleg az MSNBC tévéadó politikai elemzőjeként dolgozó Halperin a CNN-nek adott nyilatkozatában elismeri, hogy amikor ABC Newsnál dolgozott politikai igazgatóként (1997 és 2007 között) több beosztottjával is szeretett volna viszonyt folytatni.

A most nyilvánosságra hozottak alapján belátom, hogy viselkedésem helytelen volt, és másoknak kellemetlenséget okozott. Ezt rettenetesen sajnálom és a legőszintébben bocsánatot kérek érte. Egy időre most szabadságra megyek és megpróbálok szembenézni magammal és a kialakult helyzettel.

A CNN-nek nyilatkozó öt nő szerint Halperin konkrét ajánlatokat tett nekik, melyek az egyszerű csóktól a konkrét aktusig terjedtek. Nem egy esetben megfogta kollégái mellét és fenekét, a folyosón a falhoz szorította őket, és meredt nemi szervét dörzsölte a fenekükhöz. Ezeket a vádakat Halperin kategorikusan tagadta. A nők közül egy sem volt közvetlen beosztottja, de mivel a cégen belül nagy hatalommal bírt és a szavára mindenki hallgatott, közvetlenül befolyásolhatta karrierjüket - igaz, azt egyikük sem állította, hogy szakmai előmenetelt kínélt volna szexért cserébe.

Az ABC News azt közölte a vádakkal kapcsolatban, hogy Halperin 2007-es távozása óta senki nem nyújtott be egyetlen panaszt vele szemben, ahogy a cégnél töltött évei alatt sem. Ezt támasztja alá a most megszólaló öt nő is, akik a CNN-nek névtelenül nyilatkozva azt mondták, hogy az incidensekről nem tettek jelentést, mert féltek Halperin hatalmától illetve a nyilvános megszégyenítéstől. Egyikük egyik felettesének megemlítette a dolgot annak idején, aki azt ígérte neki, hogy az igazgatóságig viszi, de ebből nem lett semmi.

A Weinstein-botrány nyomán egyre több ilyen eset kerül napvilágra, a zeneipartól a tévé át a hazai színházi világig. Ezekről a belinkelt cikkgyűjteményben bővebben is olvashat.