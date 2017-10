Katy Perry melleit a nők sem bámulhatják

Ellen DeGeneres amerikai komikus, műsorvezető, tévés személyiség azzal írt történelmet, hogy az Ellen című, húsz évvel ezelőtt vetített sitcomban először jelentette be karaktere a tévé nagy nyilvánossága előtt, hogy leszbikus. Persze mindenki tudta, hogy ez nem a karakter, hanem a színész bejelentése, és sokkal nagyobb horderejű volt, mint ahogy azt mi itt 2017-ben elképzeljük. DeGeneres azóta is képernyőn van, sőt, Ellen című napközbeni talkshow-ja az egyik legnépszerűbb ilyen műsor, popikonná vált, vezetett már Emmy- és Oscar-gálát is, szóval odafigyelnek rá. Arra meg pláne, ha a Twitterjére egy ilyen képet tesz ki:

A kép apropója, hogy Katy Perry, akinek melleit DeGeneres tátott szájjal bámulja, 33. születésnapját ünnepli éppen, a komikus meg a jókívánság mellé odabiggyesztett egy "It’s time to bring out the big balloons!" azaz "Ideje előkapni a nagy lufikat!" üzenetet is, ami persze elég kétértelmű, pedig csak egy sor egy Perry-nótából. A kép láttán DeGenerest azonnal kettős mércével és szexizmussal vádolják, hiszen, írják kritikusai, ha ezen a képen egy férfi bámulja ugyanígy Perryt, virtuálisan herélik ki.

Piers Morgan angol műsorvezető szerint DeGeneres lenne az első, aki szexista disznónak titulálná azt a férfit, aki így néz egy nőre. Michael Rapaport színész azt twittelte ki, hogy ha egy férfi tenne ilyet, a világ menten megállna és kifordulna a sarkaiból. Mások szerint ez is kimeríti a szexuális zaklatás fogalmát, de a nők tárgyiasítását mindenképpen.