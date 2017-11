A Netflix kirúgta Kevin Spacey-t

Öt nappal a zaklatási ügye után a színészt ejtette a Netflix: a streamingszolgáltatónak nem kell a House of Cards hatodik évada, ha Spacey is szerepel benne. A gyártó cég óvatosabban fogalmaz, és csak felfüggesztésről beszél, de az biztosnak tűnik, hogy Frank Underwood karaktere nem fog szerepelni az utolsó, hatodik évadban.

A zaklatási ügy villámgyorsan elsöpörte az Oscar-díjas színészt: a Netflix ma hajnalban jelentette be, hogy a hatodik, egyben utolsó House of Cards-évadot csak Spacey nélkül veszik át, és ha a gyártó MRC (Media Rights Capital) ezt nem tudja megoldani, akkor köszönik, de nem kérnek belőle. A cég ezzel párhuzamosan azt is bejelentette, hogy a Spacey főszereplésével készült Gore című film utómunkálatait is leállítják, és soha nem fogják bemutatni. A filmben Spacey Gore Vidal írót alakította, aki egy olaszországi nyaralása alatt megismerkedik egy fiatalemberrel, és nagy hatással lesz az életére.

Az MRC óvatosabban fogalmazott, ők továbbra is az ügyek kivizsgálását hangsúlyozzák és azt, hogy a színész elleni "súlyos vádak" miatt Spacey-t azonnali hatállyal felfüggesztik a munkavégzés alól, míg "a helyzet értékelése és a sorozat folytatásának kreatív lépései" zajlanak, bármit is jelentsen ez. Nyilvánvaló, hogy a cég ügyvédjei máris felkészülnek a várhatóan éveken át tartó pereskedésre, és minimalizálni akarják a károkat, amiket a Spacey-ről nyilvánosságra kerültek okoznak a cégnek.

Mit ismeretes, Spacey-t egy Anthony Rapp nevű színész vádolta azzal, hogy 14 éves korában zaklatta, mire a színész egy Twitter-üzenetben azt nyilatkozta: bocsánatot kér, ha így történt, de részeg volt, és egyébként is, mostantól meleg. Ez azonban csak a jéghegy csúcsának bizonyult, hat további férfi állt elő zaklatási vádakkal, majd tegnap reggel robbant a bomba, és a House of Cards stábjából nyolcan is azt azt állították, hogy vagy áldozatai vagy szemtanúi voltak a színész nem megfelelő viselkedésének, ráadásul az is kiderült, hogy 2012-ben emiatt már volt egy ügye Spacey-nek a forgatáson, de azt akkor házon belül, csendben elsimították.

A színész nemcsak főszereplője, hanem producere is a House of Cards-nak, így az eltávolítása a sorozat mellől nem annyira egyszerű. A Netflix oldaláról nézve a folyamat sokkal tisztább, ők a megrendelők és nem a gyártók, nekik nincs szerződésük a színésszel, csak a gyártó céggel. Az MRC-nek viszont Spacey mellett a 300 fős stábbal is foglalkoznia kell, azaz a sorozat forgatásának leállítása nem nagyon jöhet szóba - így is nagy bevételkiesést jelent a szünet a melósoknak. Ha minden igaz, a hatodik évadot az idei Hálaadás napja után, azaz november 24. körül folytatják majd.

Mivel a sorozat hatodik évadának forgatása még csak most kezdődött el, túl sok leforgatott anyag nem vész kárba Frak Underwood karakterének kiírásával, és ugye az ötödik évadnak eleve úgy lett vége, hogy a felesége, Claire került az elnöki székbe, és a hatodik etap eleve erre koncentrált volna. Kézenfekvő lenne a House of Cards brit eredetijének második évadában alkalmazott megoldást alkalmazni, azaz kinyírni Underwoodot, igaz, ott ezzel lett vége a sorozatnak (de ott nem volt a politikai pályát folytató feleség sem).

Az MRC-nek nem sok választási lehetősége van, a Netflix nem kér Spaceyből, azaz vagy átíratják a forgatókönyveket és nélküle forgatnak, vagy kereshetnek más szolgáltatót, ahol szívesen látják a sorozat utolsó évadát, bár ez most szinte elképzelhetetlennek tűnik. A forgatókönyvek átírása nem lesz egyszerű, hiszen az évadot már összerakták, és a férfi főszereplőt kell belőle kiszedni. Persze ha azzal nyitnak, hogy Claire Underwood a férje elleni merénylet ügyében indít vizsgálatot, és Frank történetszálát nem kivágják, hanem átírják egy másik karakterre, akkor még működhetne is a dolog.