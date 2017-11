Erről a sorozatról mindenkivel lehet beszélgetni

Tavaly nyáron a semmiből tűnt fel a Netflix saját gyártású sorozata, a Stranger Things. Nem kapott igazán komoly marketing kampányt, de nem is nagyon volt szükség hírverésre. Azok, akik látták, utána csak erről tudtak beszélni, szájhagyomány útján nagyon gyorsan terjedt a sorozat híre. Akkori kritikánkat itt lehet elolvasni.

A második évadot már óriási várakozás előzte meg, a Netflix pedig gondoskodott róla, hogy az év egyik legvártabb eseménye legyen: az előzetest a Super Bowl szünetében mutatták be, ezzel is jelezve a sorozat kiemelt rangját. Október végén került fel a kilenc részes második, amiről egy kritika már megjelent az Indexen, de most a Kultrovat Podcast legújabb adásában spoileresen beszéljük ki azt, hogy milyen volt a második évad.

A beszélgetésben Klág Dávid, Szabó Péter és Földi Gábor vettek részt, amiben főleg olyan témák kerültek szóba, hogy mennyire sikerült eltérni az előző évadban bevált formulától, milyen új szereplőket sikerült bemutatni, illetve, hogy mennyire volt életszerű a történet folytatása az első évad eseményeinek fényében.

A podcast tehát azoknak szól, akik már a második évad összes részét látták.

