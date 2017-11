A Sztárban sztár megint leverte az RTL-t

A TV2 zászlóshajójának sikeréhez nem fért kétség eddig sem, amikor műsoron van, általában nyeri a sávját, az X-faktor az egyetlen, ami meg tudta szorítani a tábor és a mentorházas szakasz dupla adásaival. Eddig ez az egy estéje volt tuti a TV2-nek, a Ninja Warrior érkezése óta viszont a hétfőt is behúzzák, legalábbis 18-49-ben, hiszen a két és fél órás ügyességi vetélkedőre rátalált a közönség, és ugyan a második, október 23-i adás még kikapott a Thor 2-től, de múlt hétfőn alaposan elverte az Éjjel-nappal Budapestet és amíg egymás ellen ment, a Konyhafőnököt is.

És akkor nagyjából ennyi is volt a jó hír a TV2 rajingóinak, hiszen a hetet keretbe foglaló Ninja- és Sztárban sztár-sikeren túl sem a hétköznapokon, sem szombaton nem termett nekik babér 18-49-ben, de úgy nem, hogy írd és mond, kedd és szombat között egyetlen egy félórás blokkot sem tudtak megnyerni, a Tényeket a Híradó alázta, szerdán 120 000 nézővel volt több az RTL-en mint a TV2-n például, szombat este az 50 milliós játszma történelmi, 5,4 százalékos mélypontra esett le, ami világosan mutatja, hogy a magyar nézőt hétvégén nem érdekli a hétköznapra szánt tartalom, neki oda vagy showműsor, vagy nagy film kell. A Vigyázat gyerekkel vagyok! sem lépte át a saját árnyékát, és 11 százalékos közönségarány alatt maradt, az 50 milliós játszma egyszer ment 11 fölé, de így sem tudta verni az Éjjel-nappal Budapestet.

Teljes lakosságban a nézettségi verseny viszont más képet mutat. Itt a hétfői Ninja Warrior kikapott a Konyhafőnök VIP-től, és csak az Éjjel-nappal Budapestet tudta elverni (18,5 vs. 17.7 vs. 12,7 százalék), szerdán Ördög Nóra gyerekműsora 13,6 százalékkal leverte a Galaxis őrzőit az RTL Klubon (ünnepnap volt), és Majka az 50 milliós játszmával is szépen elkapta az Amerika kapitány 2-t (12,5% vs, 11,4%). Amikor rendes ügymenet van, azaz mindkét adó a saját gyártású tartalmait mutatja be, akkor viszont visszaáll a 18-49-ben látott minta, az RTL fölényesen nyeri a főműsort, és még a Tények sem tud egy nyertes félórás blokkot sem kihasítani magának.

A csatornacsoportok egész napos versenyében (18-49-ben legalábbis) a TV2 19,8 százalékon állt meg, az RTL 25,5 százalékig jutott (az MTVA messze lemaradva, 7,3 százalékkal harmadik). A főműsoridőt tekintve a TV2-csoport megerősödött kicsit, 23,5 százalékkal végzett az RTL 31,1 százalékával szemben (MTVA: 7,5), ami még mindig kevés az üdvösséghez.