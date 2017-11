Komoly sajtóbojkott van készülőben a Disneyvel szemben

Korábban mi is írtunk arról, hogy a Disney egy nekik kellemetlen cikk miatt megszakított a Los Angeles Times újsággal minden kapcsolatot, nem hívják a médiafelületet sajtóvetítésekre, és a hozzájuk tartozó ABC csatorna hozzáféréseiről is letiltották őket. A Disney szigorú, és sok szempontból aggályos lépése több amerikai újságírót és portált is arra sarkallt, hogy közösen bojkottálják a stúdió idei legnagyobb dobását, a Star Wars nyolcadik részét.

A lavinát a Washington Post indította el, ahol Alyssa Rosenberg egy véleménycikkben kelt ki a Disney hozzáállása miatt, és bejelentette be, hogy az LA Times kitiltásának megszüntetéséig ő sem vesz részt semmilyen korai sajtóvetítésen.

Később Rosenberghez csatlakoztak újságírók a kifejezetten popkultúrára szakosodott AV Clubtól, a Flavorwire-től és rengeteg filmkritikus is több szakszervezettől. A kezdeményezéssel nem csak filmkritikusok szimpatizálnak, a Twitteren Ava DuVernay rendező és Jake Tapper tévés műsorvezető is kiállt az LA Times mellett. Előbbi kiállása azért is érdekes, mert DuVernay rendez a jövőre megjelenő Időcsavar c. Disney-filmet.

Saluting the film journalists standing up for one another. Standing with you. https://t.co/M9Fs22vv4L — Ava DuVernay (@ava) 2017. november 7.

A Disneynél egyébként egyébként Daniel Miller oknyomozó cikke verte ki a biztosítékot, amiben kiderül, hogy a Disney folyamatos nyomás alatt tartotta a kaliforniai Anaheim város vezetését, hogy a településen található Disneylandhez az önkormányzat árengedményeket és anyagi támogatást adjon.

A premier előtti sajtóvetítések fontos része a filmes sajtónak, hiszen az újságok így idő előtt vagy akár a bemutató napján tudják arról tájékoztatni az olvasóikat, hogy milyen a film. Sokszor a megjelenés előtt kijövő pozitív kritikák komolyan befolyásolják a jegyeladásokat, de ez igaz a negatív beszámolók hatására is. Az ügyről mindent elmond, hogy egyes szerzők inkább lemondanak az exkluzivitásról, amiért a Disney etikátlanul kezeli a sajtót.