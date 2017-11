Új online lapot indít a 444 kiadója

November közepén indul a Qubit.hu, ami bár nem a 444 lapja lesz, de a kiadó, a Magyar Jeti indítja. A lap főszerkesztője Vajda Gábor lesz, aki az Index, majd a 444 állandó szerzője és egyik vezető szerkesztője volt, írja a Kreatív.hu.

A Qubit a Magyar Jeti kiadványa lesz, de önálló cégként és önálló szerkesztőségként fog működni. A 444-hez értelemszerűen kapcsolódni fog, a Direkt36 vagy az Abcúg bizonyos cikkeihez hasonlóan a Qubit cikkei is megjelenhetnek a híroldalon.

A főszerkesztőn kívül négy állandó szerkesztője lesz a lapnak, rajtuk kívül pedig rendszeresen publikálnak majd az oldalon kutatók, közgazdászok, tudósok, mint vendégszerzők. A szerkesztőség tagjai: Rácz Johanna (Index, Menedzser Magazin, HVG online), F. Szabó Emese (Népszabadság, Napi Gazdaság, Origo, Vs), Bodnár Zsolt (HVG online), illetve Vajna Tamás (a HVG Szellem rovatának munkatársa 18 évig).

Lesz egy sporttal és üzlettel foglalkozó rovat is, de a Qubit elsősorban modern gazdaságról, technológiáról és tudományról szól. Az online lap folyóiratként képzeli el magát, ami tudományos szemmel, de közérthető módon értelmezi a mindennapi történéseket, a célközönség pedig "az összes magyar nyelven internetező és értő ember" lesz.

A Qubit.hu indulását a 444-et is kiadó Magyar Jeti finanszírozza, de külső források bevonását is tervezik, továbbá fizetős tartalmakat és szolgáltatásokat is kínál majd (vélhetően klubtagság-jelleggel, azaz nem klasszikus paywall formájában).