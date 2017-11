Saját kiadóvezetőjének panaszos sztoriját írta meg a Hvg.hu

A Ryanair hétvégi Barcelona-Budapest járatán vitába keveredett a stewardessel a HVG kiadóvezetője, Szauer Péter, és Szauer Judit. A szóváltás – ami onnan indult, hogy Szauer felteheti-e kisméretű csomagját a felső poggyásztartókba, a légikísérők szerint ugyanis nem fért volna el – addig fajult, hogy a gép személyzete a repülőtéri rendőrökkel az apát és lányát is leszállítatta, és másnap, borsos áron egy Wizz járattal kellett hazajönniük, számol be az ügyről a Kreatív.hu.

A történetet Szauer lánya a Facebookján is megosztotta, a magán és a szakmai oldalán is nyilvános posztként, de miután felbukkant több kommentelő is, akik szintén ezen a gépen utaztak, és leírták, hogy nem úgy látták a történetet, ahogy Szauer, nem sokkal később törölte mindkét helyről a bejegyzést.

Ezt a történetet írta meg hétfőn a HVG. Van azonban néhány kisebb-nagyobb probléma az írással.

Nincs szerzője, ami nem jellemző az ilyen cikkeknél.

Nincs rá utalás se, hogy a HVG kiadóvezetőjével és lányával történt az eset.

Eredetileg szerepelt benne a pórul járt családtagok szerint önkényeskedő stewardess neve és Instagramról mentett fényképe is, ami már önmagában egyoldalú megközelítés, de végül kiderült, hogy a megnevezett nő nem is volt a gépen.

Nagy Iván Zsolt a Hvg.hu felelős szerkesztője a Kreatív.hu-nak erre úgy reagált, hogy

„az írás célja annak bemutatása volt, hogy milyen méltatlan helyzetbe kerülhetnek, mennyire kiszolgáltatottak egy repülő utasai a légiutas-kísérők pillanatnyi hangulatának. És ugyan valóban a kiadóvezető és családja volt az eset elszenvedője, ám úgy ítéltük meg, hogy az ügy tanulságainak szempontjából ez irreleváns. Kerülhetett volna ugyanis ebbe a helyzetbe bárki más.”

„A Hvg.hu máskor is foglalkozik fogyasztóvédelmi ügyekkel, közöl olyan írásokat amelyek szereplői erre fel akarják hívni mások figyelmét, ám nem érzik fontosnak nevük szerepeltetését. Ami a cikk aláírását illeti, bevett gyakorlatunk – az írások nagy része így készül - , hogy a cikkekhez a Hvg.hu szignót használjuk, ebben nincs semmi rendkívüli.” - tette hozzá.

A Ryanair kommunikációs vezetője, Robin Kiely a Kreatív.hu-nak azt írta, nem kommentálnak pletykákat, de "tisztában vannak" azzal, hogy "félretájékoztatás" ("misreporting") történt a témában, aminek kezelése a továbbiakban szerintük a barcelonai rendőrségre tartozik.

A ryanair-es történet a Hvg.hu szempontjából leírva itt olvasható.

A másik oldalt nagyjából a LégiközlekedésOnline cikke képviseli .