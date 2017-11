A DC Comicsot is elérte a szexuális zaklatás vádja

Az akkor 29 éves Liz Gehrlein Marsham három hete dolgozott a DC Comicsnál, amikor egy veterán szerkesztő, Eddie Berganza sarokba szorította, bedugta a nyelvét a szájába, és próbálta fogdosni. Ezt a 2006-os sztorit mondta el a Buzzfeednek a nő, aki azt is állítja, hogy választania kellett: vagy Berganzával dolgozik ez után is, vagy a karrierje bánhatja. Ő végül lelépett, fizikailag is belebetegedett a történetbe.

A most 53 éves Berganzáról mások is azt állítják, hogy molesztálta őket. Joan Hilty, egy másik szerkesztő is azt mondja, hogy a férfi megragadta őt, és többször is próbálta őt megcsókolni. Egyik nő sem dolgozik már a cégnél, Berganza viszont igen. “Ez jól mutatja, mi a DC prioritása", nyilakozta egy volt szerkesztő, Janelle Asselin, aki a férfi elleni csoportos panaszok élére állt 2010-ben. Sőt, nemhogy nem rúgták ki a férfit, 2010 végén még elő is léptették executive direktornak. Asselin szerint ez "nagyon demoralizáló" volt.

Egy harmadik nő név nélkül nyilatkozott, őt a vádak szerint Berganza egy képregénytalálkozón próbálta meg megcsókolni 2012 márciusában. Ezt név nélkülmeg is írta egy szaklap, Berganzát sokan be tudták azonosítani. Ekkor le is fokozták cégen belül, és letiltották a képregénytalálkozókról is.

A Buzzfeed cikke után a DC kiadott egy közleményt, hogy Berganzát felfüggesztették, és a csoportvezetői posztját is megvonták tőle, valamint vizsgálják az ügyet, írja a Guardian. A lap megjegyzi, hogy a Mary Sue szakportál szerint az intézkedés túl enyhe, és megkésett.