Richard Dreyfusst is zaklatással vádolják

Richard Dreyfuss neve néhány napja már előkerült a zaklatásivád-cunamiban, akkor a fia, Harry Dreyfuss vádolta Kevin Spaceyt azzal, hogy fogdosta őt 18 éves korában, ráadásul úgy, hogy az apja, azaz Richard Dreyfuss is ott volt a szobában.

Akkor a színész azt twittelte, hogy büszke a fiára, aki bátran el merte mondani most a dolgot.

Richard Dreyfuss most viszont egy olyan üggyel került vissza a hírekbe, amelyben nem a sértetti, hanem az (állítólagos) elkövetői oldalon áll. AzUproxx írja, hogy Jessica Teich írónő azt közölte, hogy a színész hosszú időn át zaklatta őt, és képmutatónak tartja őt a zaklatás ellen felszólaló twittje miatt.

Teich azt mondja, hogy az ABC-nek írt egy vígjátékot a 80-as években, ő a húszas éveiben járt, Dreyfuss több mint tíz évvel volt idősebb nála, és az egyetértése nélkül mutogatta magát neki.

“Felmentem a lakókocsi lépcsőjén, balra fordultam, és ő ott volt a lakókocsi hátuljában, látszott a pénisze, és megpróbált közelebb húzni hozzá. Felállt neki. Emlékszem, hogy az arcomat közel húzta a péniszéhez. Azt akarta, hogy szopjam le. Nem tettem, leléptem. Testen kívüli élményszerűség volt, igyekeztem kijutni, úgy tettem, mintha meg se történt volna.

Teich azt írta, furcsa érzés volt, hogy megbízott Dreyfussban, igazából kedvelte is őt, ezért is volt fájdalmas átélni ezt, és felelősnek is érezte magát, azon gondolkodott, hogy biztos ő jelzett olyasmit, hogy ilyesmire kapható.

Az írónő szerint ez nem egyedi eset volt, Dreyfuss folytatta a zaklatást, leveleket írt arról, hogy "meg akarja őt kúrni", és próbálta megcsókolni őt.

Dreyfuss a vádakra azt írta, a 70-es évek végén, amikor a csúcson volt, seggfej macsóként viselkedett, drogozott, és flörtölt mindenkivel, azokkal is, akikkel nem kellett volna. Megbánta, és azóta átértékelte magában, milyen is egy igazi férfi. De nem gondolja magát zaklatónak, és nem mutogatta magát Teichnek. "Flörtöltem vele, próbáltam megcsókolni, és azt hittem, ez egy kölcsönös dolog volt. Megrémít, hogy megtudtam, nem volt az. Nem tudtam. Átértékelem minden kapcsolatomat, amiről azt hittem, játékos és kölcsönös volt".