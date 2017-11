Az überkúl Vice is szexuális botrányba keveredett

A híres amerikai Vice-t is elérte a zaklatási botrány, volt és jelenlegi alkalmazottak nyilatkoztak a Daily Beast lapnak. Egy korábbi Vice-dolgozó állítja: a lapigazgató rendszeresen fogdosta a hátát, combját a szerkesztőségben.

2015-ben az akkor 23 éves Phoebe Barghouty az egyetemről kilépve, szakmai tapasztalat nélkül, újonc újságíróként került a Vice-hoz. Még el sem kezdődött a munkája, amikor az akkori főszerkesztő elhívta egy díjátadóra, amin a lapigazgató, Kaj Larsen is részt vett. Az este végén Larsen arra kérte a Barghouty-t, vigye haza a kocsijával, ahol azzal kérkedett, a bárpultnál mennyire jól szórakozott a fekete lányokkal.

Fotó: Randy Shropshire Kaj Larsen

Hetekkel később Larsen Venice Beach-i otthonába hívta Barghouty-t, ahol a férfi félmeztelenül fogadta, és arra kérte a lányt, várja meg, míg ő letusol. Ezután Larson folyamatosan partikra vitte magával a lányt, a hátát és a csupasz combját fogdosta a munkahelyén, valódi feladatokat alig kapott.

Ha ki akarsz jönni a Vice-fiúkkal, ennél sokkal szelídebben kéne viselkedned

- mondta Larsen egyszer Barghouty-nak.

"Fenyegetve éreztem magam, ahogy rám nézett, ahogy megszorította a karomat. Emlékszem, hogy féltem" - mondta Barghouty a Daily Beastnek.

Nem kívánt érintések

Azt is állítja, hogy írásos bizonyíték is van arra, hogy jelezte a problémát. Egy kolléganőjével listát írtak arról, hogy szerintük min kellene változtatni a Vice-on belül, és ebben kiemelték, hogy például a szexista kommenteken. A felsorolásban az is benne volt, hogy "Phoebe egyáltalán nem szereti, ha Kaj megérinti. EGYÁLTALÁN NEM."

A Daily Beast szerint a Vice alapítói, Gavin McInnes és Shane Smith sosem tagadták azt, hogy a Vice részben a nők tárgyiasítására épült. A 90-es években meztelen és félmeztelen nők kerültek a borítóra szexuális töltetű szövegekkel, mint például: "Oké, ez a lány szexi, de tényleg megdugnád azt, aki így öltözködik?" Azóta a Vice egy hatalmas médiabirodalommá nőtte ki magát, ma 5,7 milliárd dollárt ér a cég.

A Vice régóta bevett szokása – amit a Daily Beastnek több alkalmazott is megerősített -, hogy "Nem hagyományos munkahelyi megállapodás" név alatt egy belső szerződést íratnak alá az új alkalmazottakkal, ami megakadályozza őket abban, hogy felszólaljanak akkor, ha valami olyan történik a munkahelyükön, ami nekik nem tetszik. A szerződésben például az áll, hogy "bár lehet, hogy némely üzenet, kép vagy információ sokak szerint felkavaró, sértő vagy illetlen", a szerződés aláírói beleegyeznek, hogy ezeknek az üzeneteknek és képeknek nincs semmilyen mögöttes háttere. Így ezzel a szerződéssel a magasabb beosztású alkalmazottak könnyen védve érezhetik magukat.

A Vice szóvivője pár napja kiadott egy nyilatkozatot, miszerint a "a Vice nem tolerálja a zaklatás semmilyen formáját, vagy az olyan viselkedést, ami tiszteletlen vagy sértő lenne bárki számára". Erre egy korábbi alkalmazott, Natasha Lennard november elején a Twitteren válaszolt: "Azt gondolom, ez így igaz. A Vice nem tolerálja az ilyen viselkedést. Ellenben engedélyezi, elősegíti és támogatja azt."

Az utóbbi hetekben szexuális zaklatási botrányoktól hangos a világ. Október elején Harvey Weinstein-ről derült ki, hogy karrierje során több tucat nőt zaklatott, azóta pedig sorban kerülnek elő olyan esetek, ahol munkahelyi szexuális zaklatásról számolnak be az alkalmazottak.