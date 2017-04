Meghalt Usztics Mátyás színművész

Usztics Mátyás rajongói Facebook-oldalán, a család hozzájárulásával jelentették be, hogy a színész meghalt. 68 éves volt. „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 68-ik évében elhunyt Usztics Mátyás színművész, a Nemzeti Kamara Színház alapító-igazgatója" - írják.

Usztics a színházi szerepei mellett az egyik legsikeresebb magyar tévésorozat főszereplőjeként vált országosan ismertté. A Kisváros című sorozat 193 részt élt meg, és arról szólt, hogy Hunyadi főtörzs (Usztics Mátyás), a Határőrség akciószázada és a rendőrség hogyan old meg határ menti bűncselekményeket.

Usztics Mátyás Penészleken született 1949. április 9-én. Színész karrierje a Nemzeti Színházban indult, később játszott a szolnoki Szigligeti Színházban és a 25. Színházban is. 1977-ben a Mafilm művésze lett. Több magyar filmben és sorozatban is játszott, (Angyalbőrben, Kisváros, Vasárnapi szülők, Cha-cha-cha), de szinkronszínészként is sokat foglalkoztatták (Roger nyúl a pácban, Nincs kettő négy nélkül, Az idő urai).