A Trumpot parodizáló Alec Baldwin a Highway to Hellt énekelné a beiktatásán

De persze csak viccelt, mert még mindig nem találtak megfelelő sztárfellépőt Trump beiktatási ceremóniájára. A Beach Boys megmentheti a helyzetet.

Baldwin az elnökválasztási kampány során többször is parodizálta Donald Trumpot a Saturday Night Live című műsorban, és most viccből bejelentkezett, hogy ő szívesen fellépne az új elnök január 20-i beiktatásán. A színész azt is elmondta, hogy az AC/DC Highway to Hell (Országút a pokolba) című klasszikusát énekelné, de Trump vélhetően nem tart majd igényt a szolgálataira.

Megírtuk már mi is, hogy mennyi sztár utasította vissza a fellépést a gálán, Elton Johntól Andrea Bocellin át Gene Simmonsig, és hogy egyelőre csak az alábbi fellépők kiléte biztos: Jackie Evancho, az America's Got Talent második helyezettje, egy mormon kórus és a Rockettes nevű táncegyüttes.

Egy nagyobb név azért még összejöhet Trumpnak, mert a hírek szerint a Beach Boys fontolgatja a fellépést, miután őket is meghívták. Igaz, jelenleg csak Mike Love képviseli a zenekar klasszikus felállását, és a még élő tagok közül nincs benne sem a zenei vezér Brian Wilson, sem pedig Al Jardine (a másik két tag az eredeti felállásból, Dennis Wilson és Carl Wilson már meghaltak).

Mike Love-ról viszont régóta tudni lehet, hogy a Republikánusok híve, 2008-ban játszott is John McCain egyik rendezvényén, ahol a Barbara Ann című slágert "Bomb bomb bomb, bomb bomb Iran" (azaz bombázzuk Iránt) szöveggel énekelte.

Baldwin és Trump korábban már összecsaptak Twitteren, amikor az utóbbi egyoldalúnak találta a Saturday Night Live-ot és Baldwin paródiáját, mire a színész azzal válaszolt, hogy most már nem kell tekintettel lenni a többoldalúságra, Trump már elnök, az emberek pedig erre fognak reagálni.