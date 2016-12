George Michael legnagyobb slágerei

53 éves korában, a hírek szerint békésen, az otthonában meghalt George Michael. Karrierjét könnyű felbontani szakaszokra: először ott volt a nyolcvanas évek eleji Wham hatalmas sikere, aztán a szólókarrier, majd abban az útkeresése, végül a szofisztikált felnőtt popzene, amiben aztán végül átvették az uralmat a feldolgozások. Dalszerző és producer volt, de hiában bizonyította mindkét tehetségét újra, és újra, sokan csak egyszerű énekesként tekintettek rá. Az emlékezetes karrierjéből válogattunk össze 10 számot.

Club Tropicana (1983)

Az Andrew Ridgeley-vel közös Wham! megtestesítette azt, amit sokan nem szerettek a nyolcvanas évek popzenéjében: a tartalom nélküli felszín, amiben a hangsúly a stíluson, a nagyzáson, a pénzköltésen, és a luxuson volt. Az első, 1983-as albumukon több hatalmas sláger is volt, de a VH1-nak köszönhetően még ma is mindenki fel tudja idézni a Club Tropicana klipjét és refrénjét, ami akkor volt különösen kapós, ha az ember a szürke Angliában hallotta folyton. A vicc persze az volt, hogy a Club Tropicana egy ironikus himnusz volt a folyton trópusi klubokba vágyódó angol fiatalokról, akik mindenféle egzotikus klubba járnak, ahol, ahogy George Michael énekelte, minden van, csak tenger nincs.

Wake Me Up Before You Go-Go (1984)

Vicc lett belőle a Jóbarátokban és a Zoolanderben is, a Wake Me Up a nyolcvanas évek egyik meghatározó popszáma lett, pont az előbb emlegetett felhőtlensége miatt. És az ehhez készült klip nélkül nem biztos, hogy létezne a Trainspotting sem, ebben a Wham tagjai, hatalmas feliratú pólókban táncolnak, amiken ez áll: CHOOSE LIFE, azaz válaszd az életet.

Careless Whisper (1984)

A nyolcvanas évek Angliájában már az évtized elején feltűnt a sophisti-pop műfaj, ami szakítani próbált a szintetizátorok hangjával, és a nevéhez híven szofisztikált, komoly, felnőtteknek szóló popzenével próbált hatni. A műfaj egyik leghíresebb zászlóvivője az ABC volt, a Wham pedig ezzel az ikonikus szaxofonnal aláfestett balladával tette le az egyik alapkövét. Hat millió példányt adtak el akkor belőle, George Michael később azt nyilatkozta róla, hogy nem fektetett komoly munkát a szöveg megírásába, csak hányaveti módon leírt valamit, ami aztán emberek millióinak mégis sokat jelentett.

Last Christmas (1986)

Kevés igazán sikeres karácsonyi popdal készült a műfaj hőskora, azaz az ötvenes-hatvanas évek óta. George Michaelnek viszont sikerült egy olyan számot írnia, ami valószínűleg ebben a pillanatban is több száz, ha nem ezer helyen szól párhuzamosan a világban. Pedig egy megtört szerelmes szám arról, hogy valaki a legutóbbi karácsonykor rossz embernek adta oda a szívét.

Faith (1987)

"Kell, hogy legyen hited!" - szólt az legelső szám refrénje George Michael legelső szólólemezén. És az emberek hittek benne. A klipben és dalban is a rock & roll fele nyitó énekes karrierjének hatalmas sikere volt a Faith, de annyira meghatározta az imidzsét, hogy nem sokkal később le kellett számolnia vele.

Freedom '90 (1990)

Méghozzá a Faith videóklipjében, amiben a korszak legnagyobb szupermodelljei mellett felrobban egy zenegép, egy gitár, és meggyullad egy bőrkabát. George Michaelnek addigra elege lett a zeneiparból, ezért nem szerepel a klipben sem. Szabad akart lenni, és az is lett, innentől csak ő maga diktált a karrierjében. A '90 a dalcím végén csak azért van ott, mert a Wham!-nek már volt egy Freedom című száma korábban.

Killer / Papa Was A Rolling Stone (1993)

George Michael amellett, hogy dalszerző és producer volt, bőven feldolgozta mások számait is. A legismertebb talán ez a duplázás volt az Adamski-Seal kollaborációjából, és a The Temptationstől, főleg azért, mert nagyon profin került az első alapja a második szövegére, mintha a jóisten is egymásnak teremtette volna őket.

Fastlove (1996)

A kilencvenes évek második felére George Michael a saját útján járt, és próbálta nagyon messze maga mögött hagyni a nyolcvanas évek táncpopját a komolyabb Older című lemezével. Persze aztán becsusszant a klasszikus diszkóra emlékeztető Fastlove, aminek a szövege - és főleg a csókolózó férfirendőrök miatt cenzúrázott klipje - miatt alig lehet elhinni, hogy az énekes csak két évvel később vállalta a nyilvánosság előtt, hogy meleg.

Shoot The Dog (2002)

A kétezres évek elejére mindenbe belekóstolt, készített modemhangok és Aliyaah-hangminta segítségével egy furcsa popszámot (ez volt a Freeek!), de a legemlékezetesebb talán a szintén hangmintára, ebben az esetben Human League-re építő Shoot The Dog volt. Ezzel a dallal, illetve szintén a karikatúrás klipjén George Michael visszalépett arra a politikai mezőre, amit többé-kevésbé elhagyott az első Wham! lemez után. Már nem is fért fel az utolsó sorlemezének amerikai kiadására a Tony Blair-fikázás.

Amazing (2004)

George Michael utolsó, saját számokat is szerepeltető sorlemez 2004-ben jelent meg. Akkoriban főleg bulvársztár lett, sorra cikkeztek a balhéiról, hogy férfiakra vadászott London parkjaiban, vagy éppen irtózatosan beszívva vezette az autóját. (A botrányaiból hatásos viccet csinált Ricky Gervais Futottak még című sorozatában.) Ehhez képest a 2004-es Patience című lemez nyugis volt, az Amazing pedig a legnagyobb sláger lett. A partnerének, Kenny Gossnak dedikált sláger volt az utolsó George Michael-szám, ami még sikeres tudott lenni (bár még lehet kardoskodni a house-szerű, hat perces Flawless mellet is). 2014-ben jelentetett meg kislemezeket utoljára, az utolsók között a True Faith, és a Feeling Good feldolgozásait.