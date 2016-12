George Michael halálhíre sokkolta a zenészvilágot

Sorra érkeznek a reakciók George Michael halálára, zenésztársak, színészek, hírességek búcsúznak tőle közösségi oldalakon.

“Újabb nagy művész hagyott itt minket” – írta Madonna, aki teljesen ki van borulva 2016-ra.

Nile Rodgers zeneszerző a Twitteren azt írja, épp a napokban járt az énekes otthonában.

I was just at his home the morning of our last @CHICorg show on Dec 23rd in London. I'm stunned #RIPGeorgeMichael My heartfelt condolences. — Nile Rodgers (@nilerodgers) December 26, 2016

“Szomorú hír karácsonykor, egy nagy legenda és ikon ment ma el, túl hamar" – írta Paris Hilton és részvétét fejezte ki a családnak.

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) December 25, 2016

Bryan Adams is az énekest gyászolja Twitteren, szerinte George Michael túl fiatal volt ahhoz még, hogy itthagyjon minket.

Elton Johnt is teljesen sokkolta a hír, az Instagramon azt írta, George Michael személyében nem csak egy nagyszerű művészt, hanem egy szeretett barátot is elvesztett.

Meat Loaf szintén búcsúzik, ahogy sokan mások, a közösségi oldalakat hétfőre ellepték az énekes halálhírére érkezett reakciók.

God Bless George Michael , Say a prayer for him . A nice human .

M — Meat Loaf (@RealMeatLoaf) December 25, 2016

RIP George Michael — Russell Crowe (@russellcrowe) December 25, 2016

Needed a little more space to pay tribute to the genius of George Michael & its effect on me. If you want to read...https://t.co/odLM1Ppiqy — Mark Ronson (@MarkRonson) December 26, 2016

Unbelievable.

RIP George Michael. — Ricky Gervais (@rickygervais) December 25, 2016

Oh God no …I love you George …Rest In Peace x — Robbie Williams (@robbiewilliams) December 26, 2016

Rest peacefully George Micheal ** so sad * — Cheryl (@CherylOfficial) December 26, 2016

God didn't give it, you did my old friend.

Cleft with grief.

A xx https://t.co/yPzbB3rDGE — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 26, 2016