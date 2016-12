Lelkét adta az utcaseprő a grófnő kegyeiért

A Felső Tízezert többek között azért is szoktuk szeretni, mert állati cuki videókat forgatnak, de ezektől egy kicsit eltér a mostani videójuk. Az Utólag c. dalhoz készült klip a némafilmek világát hozza egy olyan történettel, amiben az utcaseprő beleszeret egy grófnőbe, és igyekszik mindent megtenni, hogy elnyerhesse a szerelmét.

A klipről annyit érdemes tudni, hogy a Gustave Tiger apácás klipjét is készítő Rusek rendezte, az egészet 8 mm-es filmre forgatták. "A némafilmes hommage-ötlet az én fejemből pattant ki, mert gyerekkoromban nagy Buster Keaton-rajongó voltam. Korándi Dáviddal írtunk egy hevenyészett forgatókönyvet, Rusek pedig kiegészítette azt a saját ötleteivel. A sztori annyi, hogy egy utcaseprő beleszeret egy nőbe, akinek gyűrűt szeretne venni, ezért mindenféle munkákat elvállal, hogy legyen rá pénze, de mindenben béna, úgyhogy eladja a lelkét a munkaközvetítőnek, aki egyben az ördög is, de a nagy szerelem így sem teljesül be. A zenekarból mindenki kapott szerepet, meg Dávid barátnője lett a femme fatale, valamint Gustave Csabi (Szabó Csaba a Gustave Tigerből - a szerk.) és a 15 éves öcsém is szerepel egy-két jelenet erejéig" - meséli Sallai Laci frontember.

Ha valakinek a klip és a zene után kedve támadt elmenni egy Felső Tízezer-koncertre, akkor szerencséje van, mert december 29-én, tehát holnap fellépnek a Biorobot vendégeként az Akváriumban, illetve január 5-én a Toldiban a Bozóval. A zenekar aztán egy kis szünetet tart, de tavaszra már új EP-t terveznek.