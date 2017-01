Meghalt Jaki Liebezeit, a Can nagy hatású dobosa

A stílusteremtő krautrock-dobos 78 éves korában, tüdőgyulladásban halt meg.

Jaki Liebezeit 1938-ban született Drezdában, és a hatvanas években előbb a német freejazz-színtéren vált ismertté, majd a pszichedelikus rock hatására kezdett dobolni a jellemzően a beatgenerációnál pár évvel idősebb zenészekből álló Can zenekarban.

A Can 1968-ban alakult Kölnben, Liebezeiten kívül a billentyűs Irmin Schmidt, a gitáros Michael Karoli, a basszusgitáros Holges Czukay és a japán énekes, Damo Suzuki alkotta a klasszikus felállást, melyben hatalmas szerep jutott a ritmusszekciónak.

A pszichedéliát, jazzt, funkot, avantgárd zenét és világzenei hatásokat is ötvöző Can a korszak egyik legnagyobb hatású zenekara volt, vitán felül úttörő jelentőségű zenével, és Liebezeit a "motorikus", metronómszerű pontossággal járó dobjátékával stílusteremtő is volt.

Liebezeit feloszlásáig, 1979-ig volt tagja a zenekarnak (de időnkét utána is játszott a tagokkal), dobolt az összes klasszikus albumán a Tago Magótól a Soon Over Babalumáig, de közben játszott egy másik krautrock-kulcsfigura, a Neu! alapítótag Michael Rother szólólemezein is. Sőt, dobolt Brian Eno egyik legjobb lemezén (Before and After Science), aztán a Eurythmics első albumán, játszott a Public Image Ltd. basszgitárosával, Jah Wobble-lal, és dolgozott még jóval később a Depeche Mode-dal is.

Jaki Liebezeit halálhírét a Can Facebook-oldalán erősítették meg.