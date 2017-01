Jacko lánya szerint apját meggyilkolták

Most először adott interjút Paris Jackson, Michael Jackson popénekes 18 éves lánya, amiben többek között azt is elárulta, hogy szerinte édesapját meggyilkolták.

A közösségi médiában kifejezetten aktív, de a tradicionális sajtót kerülő Paris arról is beszél, hogy mindössze 15 évesen már drogfüggő volt, és megpróbálta többször megölni magát, illetve 14 évesen egy idegen szexuálisan zaklatta.

A Rolling Stone interjújából kiderül, hogy mennyire nehéz volt az egyébként is álomvilágban élő Jacko gyerekeinek az énekes halála után beilleszkedni a normálisabb társadalomba. Terápiás iskolába járt, hogy kezeltesse magát, és többek között olyan antidepresszánsokat szedett, amiket az apja is.

Azóta rendbe jött, és igyekszik modellként és színészként karriert építeni. Abban a magánstúdióban lakik, ahol a Beat It c. klasszikus demóját vették fel, és később maga Michael Jackson újíttatta fel. Mesél arról is, hogy milyen volt gyerekként a hírhedt neverlandi birtokon élni, ahol volt vidámpark, állatkert és moziterem is, olyan dolgok, amikre - apja elmondása szerint - Jackónak gyerekként nem volt lehetősége. Apja egyébként annyira misztikus figura volt neki és testvéreinek, hogy sokáig a keresztnevét sem tudták.

Pár érdekesség is kiderült a mindig titokzatos énekesről. Például remekül tudott főzni, mindennél fontosabbnak tartotta az oktatást és a toleranciát, és szégyellős ember létére úgy káromkodott, mint egy matróz.

Végül komolyabb témák is szóba kerülnek. Paris biztos abban, hogy ő és testvére, Prince valóban Jacko vér szerinti gyerekei, hiába fehér a bőrük. Azt kategorikusan cáfolja, hogy apja molesztálta volna őket, vagy bárki mást, de a az üggyel kapcsolatos botrányok miatt elköltözött Neverlandből, és körbeutazta a világot.

Arról is beszél, hogy nagyon haragszik a Jacko visszatérő koncertjét szervező AEG Live nevű cégre, akik szerinte halálra dolgoztatták az apját, és ugyanezt látja Justin Bieberen is, akinek szintén ők szervezik a fellépéseit. A haláláért viszont nem őket, hanem Dr. Conrad Murrayt hibáztatja, amiért rászoktatta Jackót a fájdalomcsillapítókra, illetve azt is megjegyzi, hogy

szerinte apját meggyilkolták.

Jacko állítólag többször is mondta, hogy valakik vadásznak rá, és egyszer meg fogják ölni. Ahogy a Rolling Stone is írja, hasonlóról számolt be Jacko volt barátnője, Lisa Marie Presley, aki Oprah Winfreynek mondta korábban, hogy valakiknek nagyon kell a popsztár zenei katalógusának fele, aminek értékét több száz millió dollárra becsülték. Paris meg is van győződve arról, hogy apját meggyilkolták annak ellenére, hogy az egész csak egy összeesküvés-elméletnek tűnhet. Állítása szerint minden igazi rajongó és családtag tudja, hogy a haláláról kiderült részletek hazugságot, és az egész csak elfedi a tényt, hogy Michael Jacksont megölték. Paris annyira biztos az igazában, hogy bosszút akar, és ugyan egyelőre nem nem mondhat semmit, de erősen utalt arra, hogy a jövőben még derülnek ki dolgok az állítólagos gyilkosság ügyében.