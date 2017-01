Ha bármit is dalban mondtál el tavaly, itt a nagy lehetőség!

2014-ben indult el először az Indexen a mi kis saját ellen-Eurovíziós dalversenyünk, amit az elmúlt három évben sorrendben a Middlemist Red, a Néhai Bárány és a Dope Calypso nyert meg, de a több mint száz jelentkező és induló miatt még egy csomó nagyon klassz magyar zenekart is megismerhettek az olvasók. Természetesen a verseny idén sem marad el, és a tavalyi lebonyolítást követve idén is keressük 2016 legjobb magyar számát.

Várjuk olyan zenekarok, előadók és producerek jelentkezését, akik úgy érzik, hogy 2016-ban volt egy olyan számuk, amit feltétlenül meg kell ismerni az olvasóinknak. A nevezéseket a stenk@mail.index.hu címre várjuk február 6-ig, és érdemes jelentkezni, mert az évről évre egyre több dal kerül be a legjobb harminc mezőnyébe innen. Természetesen ahogy eddig is, a jelentkezők mellett mi magunktól is nevezünk majd dalokat, és ennek a kettő kombinációjából alakul ki a végleges top30.

Nagyon fontos, hogy kizárólag 2016-ban (január 1. és december 31. között) fizikai vagy online formátumban megjelent számokkal lehet jelentkezni!

Pár tudnivaló:

Tényleg csak 2016. január 1. és 2016. december 31. között megjelent zenét fogadunk el, kivételezés nincs.

Ne küldjetek még meg nem jelent zenét, mert ha utólag töltitek fel, akkor az már 2017-esnek számít, és nem vesszük figyelembe a jelentkezésnél.

Nincs semmilyen műfaji megkötés, nyugodtan lehet nevezni bármilyen zenével.

Nagyon várjuk a határon túli magyarok jelentkezését is!

A nevezéseket február 6. éjfélig lehet küldeni, minden más 00:00 után érkező jelentkező sajnos lemarad az idei versenyről.

Az emailes jelentkezés tárgya legyen Dalverseny 2017, mert enélkül elveszhet a levél a több száz másik között.

Facebookos, telefonos, és más alternatív megkeresés nem számít jelentkezésnek.

A nevezéshez feltétlenül szükséges a dal valamilyen publikus lejátszó linkje, legyen az Soundcloud, Bandcamp, Youtube, Spotify, vagy bármi más. FONTOS! Ne küldjetek Dropboxot, Wetransfer-linket vagy 150 gigás .wav fájlt, mert senki sem szeret 2017-ben egyenként letöltögetni mindent.

A levélben nem kell több oldalas bemutatkozás, de azért szeretjük, ha írtok magatokról pár sort, linkelitek a Facebook-oldalatokat, és küldtök magatokról egy viszonylag jó minőségű zenekari fotót.

Április 16-án tartjuk a döntőt a budapesti Kuplungban, ahol az öt döntős ad egy-egy minikoncertet, majd a helyszíni zsűri dönt, hogy kié volt 2016 legjobb magyar száma.

Ahogy tavaly, úgy idén is készül a legjobb harmincba bejutott dalból Spotify-playlist. Ha a nevezett dal még nincs fent Spotifyon, akkor az online disztribúcióval foglalkozó WMMD segít eljuttatni az előadóknak a streaming oldalra. Erről és a WMMD-ről bővebben a Hogyan tudok felkerülni a Spotify-ra? című lenyíló oldalon lehet bővebben olvasni.

Újdonság, hogy a középdöntőbe jutott tíz zenekartól majd várunk egy félperces kvázi bemutatkozó videóit is, de mivel nem vagyunk kereskedelmi tévé, nem kell semmi kínosan feszengős hülyeségre gondolni.

Szintén újdonság, hogy az öt döntősről készítünk saját zenekari fotókat is.

Hogyan tudok felkerülni a Spotify-ra? Mi az a WMMD? A WMMusicDistribution 2008 óta foglalkozik digitális zeneterjesztéssel, idehaza több mint 500 szerződött partnerrel (független kiadók, élvonalbeli és kezdő zenekarok egyaránt) piacvezetőként. A velük szerződött hangfelvétel tulajdonosok dalait nem csak eljuttatják az iTunes és az Apple Music, a Deezer és a Spotify, valamint további - közel 150 hazai és nemzetközi - webáruház felületére, de lehetőség szerint egyéb kiemelésekkel is segítik azok népszerűsítését. Hogy működik a digitális terjesztés? A WMMD a hangfelvétel tulajdonosokkal tud leszerződni – tehát a független zenekarokkal és előadókkal is, akiknek nincs kiadójuk. A terjesztéshez a következőkre van szükség: veszteségmentes hanganyag (WAV formátum), frontborító és metaadatok (szerző, előadó, dalcím, műfaj, stb.) Miért jó ez egy zenekarnak? A WMMD bevételmegosztásos üzleti modellben dolgozik, nincsenek fix díjak, csak a dalokból befolyó bevételen osztoztik velük. A szerződött előadók bekerülhetnek Hallgass Hazait névre hallgató rádióműsorba, mely 30 vidéki frekvencián heti rendszerességgel kerül adásba - két órában. Ezen felül a WMMD a YouTube zenei Prémium Partnere és YouTube Certified vállalat - a videómegosztó által világviszonylatban a zenészeknek ajánlott legjobb 49 cég között van. Ez azt jelenti, hogy segítségükkel a YouTube videóid után is bevételhez juthatsz. Hogy fizetnek ki? Havonta fizetnek ki, magánszemélyként is lehet velük szerződni. Bezár

A lebonyolítás ugyanaz lesz ismét, vagyis a jelentkezőkből és az általunk jelölt dalokból összeállítunk egy harmincas mezőnyt. Ezután az Index szerzői kiválasztják a szerintük legjobbakat, utána pedig az olvasók dönthetnek a többi továbbjutóról. A következő körben ismét ez a rendszer folytatódik annyi különbséggel, hogy mi kiválasztjuk a négy legjobbat, és az olvasók megszavazhatják az ötödiket, aki csatlakozik a döntősökhöz. A döntőben mind az öt előadó ad egy-egy minikoncertet egy ingyenes budapesti bulin, és végül a helyszíni szakmai zsűri dönt, hogy szerintük melyik előadóé volt 2016 legjobb magyar száma.

A győztes nyer egy fellépést a 2017-es Sziget Fesztiválon, illetve kiemelt médiamegjelenést az Indexen.

Ha esetleg bármi kérdés van, nyugodtan írjatok nekünk stenk@mail.index.hu címre.