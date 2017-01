A Jamiroquai már megint talált egy hülye kalapot

Óriási sztárparádé a Videódiszkóban: a visszatérő Jamiroquai és Missy Elliott mellett például Benedict Cumberbatch, valamit Father John Misty legújabb klipjeit is megmutatjuk. Ezeken túl Taylor Swift és Zayn Malik A sötét ötven árnyalatához hisztizett kicsit, a Tame Impala korábbi basszusgitárosa pedig jól megnevettetett bennünket.

Pond: Sweep Me Off My Feet

rendezte: Matt Sav

Mintha egy komplett stockfotógyűjtemény kelt volna életre a Pond videójában. A projekt mögött álló Nick Allbrook nevét a legtöbben egyébként a Tame Impalából ismerik, ahol öt éven át (2008-tól 2013-ig) basszusgitározott, a helyét pedig Cam Avery vette át, akivel Allbrook szintén zenélt, még a Pond tagja is volt. A klip egyébként tele van giccses tengerparti szelfizésekkel és csókolózásokkal, de Jézus is felbukkan benne. Mi imádjuk.

Delicate Steve: Tomorrow

rendezte: Brendan McHugh

Hát ez marhajó, vajon készült már korábban segway-es videóklip?! Brendan McHugh most megcsinálta, méghozzá Delicate Steve Tomorrow című dalához, ami a pénteken megjelent This Is Steve című albumon hallható. A klipben egy irodista segway-jel szeli át az Egyesült Államokat, a nyugati parttól a keletiig, és közben rengeteg szépet látunk. De ami a legjobb, hogy folytatást is ígérnek!

Jamiroquai: Automaton

Január közepén mi is megírtuk, hogy hét év után új albummal tér vissza a Jamiroquai, amit egy alig húsz másodperces teaserrel harangoztak be. A hét második felében aztán kijött a hamarosan megjelenő lemez címadó dala, az Automaton, méghozzá klippel együtt, amiben a frontember, Jay Kay egy egészen új, világítós sityakot visel – ami annyira menő, hogy szeretnénk mi is kérni belőle. Az album egyébként március 31-én fog megjelenni, aztán turné is lesz majd.

Elbow: Gentle Storm

rendezte: Kevin Godley

Guy Garvey zenekarának valószínűleg bejöttek Anohni arcokat mutató videói (Naomi Campbell-lel, meg a többiekkel), hiszen most ők is hasonlóval jelentkeztek. Annyi különbség azért van, hogy ebben nem egyetlen embert látunk végig, hanem többet, így könnyen eszünkbe juthat róla a Godley and Creme Cry című klipje. Ami miatt mégis emlékezni fogunk erre, hogy Benedict Cumberbatch is felbukkan benne, aki köztudottan nagy Elbow-rajongó. A brit zenekar egyébként február elején adja majd ki hetedik albumát, Little Fictions lesz a címe.

Touché Amoré: Benediction

rendezte: Chris Willmore

A hazatérés egy tök szép motívum, és erre hegyezte ki legújabb videóját a Touché Amoré is. A klipben Jeremy Bolm frontembert követhetjük, ahogy felkeresi elhunyt édesanyja szülővárosát, ami egy kis nebraskai porfészek, aztán virágot visz az anyukája sírjára, vagyis amit látunk, az nagyon szépen rímel a tavaly megjelent Stage Four lemezre. Ja, és ne feledjük, hogy februárban koncert az A38 hajón!

Zayn & Taylor Swift: I Don’t Wanna Live Forever

rendezte: Grant Singer

A szürke ötven árnyalatát valószínűleg nem véletlenül jelölték annak idején Arany Málna-díjra, mi például kifejezetten károsnak találtuk, februárban azonban Magyarországra is megérkezik a folytatás, A sötét ötven árnyalata, amihez Taylor Swift és Zayn Malik közös száma is íródott. A dalhoz Grant Singer rendezett videót, amiben tényleg semmi érdekes nincs, Swift is épphogy csak behisztizik benne, de azért kár lenne lemaradni róla.

Missy Elliott & Lamb: I'm Better

rendezte: Dave Meyers & Missy Elliott

Szintén nagyon jól néz ki Missy Elliott új klipje, ami a Lambbel közösen jegyzett I'm Betterhez készült. Elliott nagyjából Birdman női megfelelőjeként bukkan fel a videóban, amelynek nemcsak a rendezéséből vette ki a részét (Dave Meyers mellett), hanem a benne látható koreográfián is dolgozott.

Mayberian Sanskülotts: Ocean's Cry

rendezte: Horváth R. Gideon & Szigeti Árpád

"Az Ocean’s Cry-t azelőtt írtam, hogy összejöttem az egyik fiúmmal, és a vele való kapcsolatomat megelőző félelem ihlette" – mondta a Mayberian Sanskülotts énekesnője, Csordás Zita, amikor szeptemberben a Stenken debütált az Adlait című lemez. Az említett dalhoz most klip is készült, sok budapesti helyszínnel és egy kihangosított kagylóval.

Father John Misty: Pure Comedy

készítette: Matthew Daniel Siskin

Nehéz lenne megmondani, hogy mi történik ebben a klipben, a Pure Comedy videóját mégis nagyon bírjuk. Egyébként ez lesz az új album címadó dala (több mint hat perc!), a lemez pedig március végén fog megjelenni.