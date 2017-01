Tüdőrákban meghalt Geoff Nicholls, a Black Sabbath egykori billentyűse, írja az MTI. Tony Iommi, az együttes gitárosa Facebookon közölte, hogy Nicholls 68 éves korában szombaton hunyt el.

– írta.

Ozzy Osbourne, az együttes énekese Twitter-üzenetében egy nagy barát elvesztéséről írt.

Geoff Nicholls was a great friend of mine for a long time. He will be greatly missed. I'm very saddened at the news.