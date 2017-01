Meghalt Erkel Tibor zongaraművész

83 éves korában elhunyt Erkel Tibor zongoraművész, zenei rendező, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, írja az MTI.

Erkel Tibor Csökmőn született Erkel Ferenc leszármazottjaként, majd a debreceni Piarista Gimnázium után végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongoraszakos hallgatója lett.

Fellépései mellett a szegedi konzervatóriumban zongorát és kamarazenét oktatott, és egészen 50 éven át dolgozott a Zeneakadémián, 1969-től tanszékvezető is volt, illetve 1992-ig zenei főosztályvezető a Magyar Rádiónál. Fontos szerepe volt a kavdrofon technológia kidolgozásánál, ami a Dolby Surround rendszerek elődjének is tekinthető. Több tanítványa futott be nemzetközi karriert, illetve fia, Erkel László is elismert művészként tevékenykedik Kentaur néven.

1996-tól politikai pályára lépett a MIÉP színeiben, 1998 és 2002 között országgyűlési képviselő, 2002 és 2006 között a Fővárosi Közgyűlés tagja volt. 1986-ban megkapta az Erkel-díjat, 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, és még ebben az évben Újpest díszpolgára is lett.