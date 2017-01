A legnagyobb sztárok hagyhatják ki az idei Grammy-t

A Grammy-díjátadó a popzene legrangosabb elismerése, most viszont egyre több befolyásos dalszerző áll ki ellene. A hírek szerint a legmenőbb férfielődadók közül Drake, Kanye West és Justin Bieber is azt tervez, hogy kihagyja a február 12-én megrendezett gálát.

Drake legutóbbi, Views című albuma , a tavalyi év egyik legnagyobb sikere volt , és összesen 8 kategóriában jelölték, mégis úgy tűnik, hogy a kanadai rapper eleve nem tervezte személyesen átvenni az esetleges díjait. Jelenleg ugyanis turnézik, február 12-én Manchesterben lép fel, úgyhogy szinte biztosra vehető, hogy kihagyja a gálát.

Arról, hogy Kanye West, illetve Justin Bieber is hasonló lépést tervez, a TMZ számolt be . Nekik összesen 12 jelölésük van, szóval lenne súlya, ha tényleg kihagynák a gálát. A beszámoló szerint a távolmaradásukkal azt fejeznék ki, hogy szerintük nem a legjobb új zenéket válogatták be a jelöltek közé.

A tavalyi év egyik meghatározó albuma volt Frank Ocean Blonde című lemeze, a rapper viszont eleve nem is nevezte be a versenybe az albumot, ugyanis szerinte a díjakat odaítélő Akadémia nem fordít elég figyelmet a fiatal és színesbőrű zenészek munkáira. Azt is elmondta, hogy a díjaknak inkább csak nosztalgikus értékük van, de nem tudják megfelelően képviselni a jelen legérdekesebb zenéit.