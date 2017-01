Márciusban jön a friss Nobel-díjas Bob Dylan új lemeze

Március 31-én új albummal jelentkezik Bob Dylan. A Triplicate névre keresztelt anyag egy 3 lemezes gyűjtemény lesz. Mindegyik saját nevet kap (Til’ The Sun Goes Down, Devil Dolls, Comin’ Home Late) és 30 klasszikus amerikai dal feldolgozása kerül majd rá, vagyis marad az előző két albumával megkezdett úton és más dalait értelmezi újra.

Ez lesz a 75 éves zenész 38. albuma, ami ráadásul különleges deluxe bakelit kiadásban is megjelenik.

Bob Dylan pályafutása során nagyjából már mindent megnyert, amit csak lehet, Oscar-, Golden Globe-, Grammy-díjas dalszerző, tavaly pedig az irodalmi Nobel-díjat is neki ítélték, ám azt sokáig nem akarta elfogadni, és az átadó gálán sem jelent meg.