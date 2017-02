Ezek leszúrták a Mona Lisát

Tavaly nagyon szerettük a Prince Rama albumát – az Animal Collective egyik tagja, Avey Tare fedezte fel őket –, amihez most egy új klipet is készítettek. De nemcsak a Larson-testvérek jelentkeztek új videóval, hanem például Father John Misty, a Moon Duo, a Magnetic Fields és a Thee Oh Sees is.

Alex Lahey: Wes Anderson

rendezte: Jam Nawaz

Aki bírja Courtney Barnett dolgait, az valószínűleg Alex Lahey számait is szeretni fogja. Mi annyira szerettük Barnett eddigi egyetlen, Sometimes I Sit And Think And Sometimes I Just Sit című albumát, hogy 2015 végén egyenesen az év legjobb lemezének választottuk, úgyhogy a szintén melbourne-i Lahey-re is felkaptuk a fejünket. Ebben a klipjében az Ed, Edd és Eddy-ből ismert Deszka valamelyik közeli rokonával tölt el egy romantikus napot – kicsit hasonlóan, mint a Cherry Glazerr nemrégen bemutatott videójában a női főszereplő a kedvenc hangszerével, csak itt kisebb hangsúlyt kap a szexualitás, annál többet a szerelmes cukiskodás.

Moon Duo: Cold Fear

készítette: Micah Buzan

Márciusban visszatér Magyarországra Ripley Johnson és felesége, Sanae Yamada. A házaspár ráadásul friss anyaggal jön vissza az A38 Hajóra, az Occult Architecture Vol. 1 ugyanis pénteken jelent meg. Ezen szerepel a Cold Fear című dal is, ami a héten egyszerre nyomasztó és gusztustalan animációt is kapott. A klipet jegyző Micah Buzant a dal paranoid energiái ihlették meg, és öt hét alatt hozta össze, amit klipben látunk.

Father John Misty: Two Wildly Different Perspectives

készítette: Matthew Daniel SIskin

Előző héten a frissen bejelentett FJM-lemez (Pure Comedy) címadó dalát (ennek is az a címe, hogy Pure Comedy), pontosabban annak klipjét (ez szintén Pure Comedy cím alatt érhető el) mutattuk be a Videódiszkóban, ezen a héten pedig egy újabb videó készült a lemezhez. A Two Wildly Different Perspectives klipjét szintén Matthew Daniel SIskin készítette, és játékfegyveres kisfiúkat meg felnőttesen viselkedő gyerekeket láthatunk benne, így az üzenetet, gondolom, nem lesz nehéz dekódolni.

Prince Rama: Fantasy

rendezte: Matthew Hoffman + Taraka Larson

Tavaly annyira bírtuk a Larson-nővérek Xtreme Now című albumát, hogy simán beválogattuk a kedvenc 2016-os lemezeink közé is. Az anyagról akkor azt írtuk, hogy "attól még, hogy valami látszatra elvont, sőt, már-már művészkedőnek ható, még simán lehet állati szórakoztató". Pont ez van a Fantasy klipjével is. (Ha esetleg egy pénisz is felbukkan, ne lepődjön meg!)

The Magnetic Fields: '83 Foxx and I

rendezte: Alex Basco Koch

"Stephin Merritt ha akarna, sem tudna rossz számot írni" – írta az egyik kommentelő a lenti videó alatt. A zenész márciusban fogja kiadni ötven számos (!!!) albumát, 50 Song Memoir címmel, amely élete eddigi ötven évét teszi tisztába. Merritt tavaly februárban, épp az ötvenedik születésnapján, kezdett neki a számok felvételének, és már nem is kell olyan sokat várni, hogy megjelenjen az anyag. Az ötven szám öt cédén vagy öt lemezen fog kijönni, a választott formátumtól függően. Valamivel rövidebb lesz egyébként, mint a 69 Love Songs, ami a három órát súrolta, a 50 Song Memoir viszont megelégszik két és fél órával is.

Thee Oh Sees: Gelatinous Cube

rendezte: D. Foothead

Tavaly mindjárt két albummal jelentkezett a kaliforniai Thee Oh Sees, ezek egyikén, az A Weird Exits címűn, szerepel a Gelatinous Cube, amelyhez D. Foothead rendezett animációs klipet. Ebben furcsa szerzetek lapátolják a földet, mint az állatok, aztán az egyikük talál valamit, és akkor elkezdenek nagyon súlyos dolgok történni. Akinek bejött a Moon Duo videója, ne hagyja ki ezt sem!