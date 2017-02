Ügyesen kerülte ki a cenzúrát Lady Gaga

Vasárnap este óriási mérkőzéssel ért véget az 51. Super Bowl, aminek félidejében a sztárfellépő idén Lady Gaga volt. Az énekesnő nem számít annak a könnyen kiszámítható figurának, ezért a meccset és a show-t közvetítő Fox csatorna külön megkérte, hogy tartsa magát távol a politikai állásfoglalástól a koncertje alatt, ráadásul a fellépését is csak öt másodperces csúsztatással adták, nehogy elhagyja a száját egy kósza trumpozás, ellenkező esetben legyen lehetőség még gyorsan kitakarni a képet vagy lekeverni a hangot. Ehhez képest még így sikerült kicseleznie a rendszert, és szépen kiállnia az amerikai elnökkel szemben.

Lady Gaga negyedórás előadása alapból nagyon látványosan kezdődött, hiszen a houstoni stadion tetejéről jelentkezett be, a háttérben 300 drón adta ki az amerikai zászlót, majd éneklés közben lerepült a színpadra. Igen ám, de a fellépését nem egy saját dallal kezdte, hanem Woody Guthrie This Land Is Your Land című számával. Erről annyit érdemes tudni, hogy rendszeresen énekelni szokták a Trump-ellenes tüntetéseken, és maga Guthrie is meglehetősen rossz viszonyt ápolt az egész Trump családdal. Több később előkerült dalszövegben is foglalkozott a szerinte csaló és rasszista Fred Trumppal, Donald édesapjával.

A fellépésen elhangzott egyébként többek között a Poker Face, a Telephone, a Bad Romance vagy a Paparazzi, de maga a show nem volt kiemelkedő, több politikai kiszólás nem is fért bele azon kívül, hogy a végén egyszerűen leejtette a mikrofont, ahogy azt a rapperek szokták, ha nagyon keményen fejezik be a mondandójukat.