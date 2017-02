Prince-re és George Michaelre emlékeznek majd a Grammy-gálán

Vasárnap tartják az 59. Grammy-díjátadót, ahol a tavaly meghalt Prince-re és George Michaelre emlékeznek - írja a Variety. A gálán mindkét zenészről külön blokkban emlékeznek meg. Mindketten fiatalon haltak meg, Prince 57, George Michael pedig csak 53 éves volt.

Mindkét zenész karrierje nagyban köthető egyébként a Grammy-díjhoz, Prince nagy áttörése a 27. gálán volt, amikor megkapta élete első Grammy-díjait, rögtön hármat is, a Purple Rain és az I Feel for You című számokért.

George Michael egy évvel korábban, 1984-ben kapott először Grammy-jelölést a Wake me up, before you go-go című számért, de díjat csak három évvel később, 1987-ben kapott, az “I Knew You Were Waiting (For Me)" című számért, amit Aretha Franklinnal együtt énekelt.

A tavalyi gálán a 2015-ben meghalt David Bowie-ról emlékezett meg Lady Gaga, bár a produkciótól nem mindenki volt elájulva, például Bowie fia sem.

A mostani gálán fellép egyébként Adele, Kelsea Ballerini, William Bell, Chance The Rapper, Gary Clark Jr., Daft Punk, Andra Day, Cynthia Erivo, Tori Kelly, Alicia Keys, Lady Gaga, John Legend, Little Big Town, Demi Lovato, Lukas Graham, Bruno Mars, Metallica, Maren Morris, Anderson .Paak, Katy Perry, Sturgill Simpson, a Tribe Called Quest, Carrie Underwood, Keith Urban és a The Weeknd. A gálát James Corden vezeti.