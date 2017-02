Rajongóira bízza Facebook-oldalát a Depeche Mode

A héten új videóval jelentkezett Lady Gaga, a John Wayne klipjét pedig olyannyira bírtuk, hogy mindjárt a megjelenés napján külön cikket szenteltünk neki. De nemcsak ő dobott ki új videót, hanem például M.I.A., Chance the Rapper, a Wild Beasts, a Depeche Mode és a Kings of Leon is. A Videódiszkóban ezúttal is a heti kliptermés legjobbjaiból válogattunk.

Wild Beasts: Alpha Female

rendezte: Sasha Rainbow

Tavaly augusztusban, tehát pont a fesztiválszezon ideje alatt, jelent meg a Szigeten már többször is fellépő Wild Beasts legutóbbi albuma, a Boy King. Ezúttal a lemez Alpha Female című dalához forgott nagyon menő videó, amiben a zenekar tagjai ugyan nem tűnnek fel, helyettük néhány indiai deszkáslányt láthatunk, ahogy Bengaluru utcáin gizdáskodnak.

Geotic: Actually Smiling

rendezte: Will Wiesenfeld

Will Wiesenfeld korábban Baths néven készített zenéket, újabban pedig Geotic néven nyomul. Legújabb klipjét saját maga rendezte, sőt, ő a főszereplő is benne, aki egy forró nyári napon elhatározza, hogy megfürdik az óceánban, a haja azonban nem elég hosszú ahhoz, hogy a vízbe lépjen, ezért barátjával nekivágnak a biciklis parókavadászatnak. Hülyeségnek hangzik? Az is! Ráadásul nagyon fárasztó, de egyben nagyon-nagyon vicces is. Lemez is lesz majd március végén, Abysma címmel fog kijönni.

Chance the Rapper: Same Drugs

rendezte: Jake Schreier

"A Coloring Bookra Chance összeszedte minden tudását, és egy megdöbbentően komplex albumot rakott össze" – írtuk a chicagói rapper legutóbbi albumáról, amit nagyon szerettünk. Ezúttal az album Same Drugs című számához forgott videó, amiben Chance egy zongora mögött ül egy óriási bábuval, aztán jön a nem várt fordulat. Csodálatos munka!

Godgiven: Now-Here

Aki szokott járni normális koncertekre Magyarországon, az egészen biztosan találkozott már Lakatos 'Chino' Attilával, az egyik legtrúbb magyar zenebolonddal, aki egy-egy este akár három-négy bulit is útbaejt, hogy levezesse a feszkót, és zúzzon egy jót. A Godgiven klipjében egy ilyen éjszakát követhetünk végig.

Merchandise: Right Back To The Start

rendezte: Carson Cox

Novemberben Carson Cox olyan csúnyán összetörte magát, hogy a Merchandise végül félbeszakította az egész turnéját. A frontember egy leedsi bulin ájult el, és törte el az állát, ráadásul a fogai is csúnyán megsérültek. Cox közben szerencsére felépült, a héten új klippel jelentkeztek, pénteken pedig bejelentették a zenekar budapesti koncertjét, ami április 16-án, vasárnap, lesz majd a Dürerben. A zenekarvezető egyébként a klip kapcsán elmondta, hogy mindenekelőtt Hitchcock 1958-as, Szédülés című filmje, valamint Rod Serling munkássága előtt szeretett volna tisztelegni vele. Ja, és feltűnik benne Katie Alice Greer a remek Priests zenekarból, meg Lindsey Jordan a Snail Mailből!

Depeche Mode: Where’s The Revolution

rendezte: Anton Corbijn

Dave Gahan zenekara (és a mögöttük álló stáb) szerdán jelentette be, hogy annyira el vannak foglalva az új album előkészületeivel, illetve annak turnéjával, hogy semmi idejük nem marad arra, hogy a Facebook-oldalukat kezeljék, ezért egy évre a rajongókra bíznák ezt a feladatot. Ez azt fogja jelenteni, hogy február 24-től minden nap egy-egy depeses tolja majd a kontentot a zenekar oldalán, ami 365 nap alatt 365 rajongót jelent összesen. (Akit érdekel a lehetőség, itt tud jelentkezni.) A felhívást követő nap aztán az új klipjüket is kidobták a Spirit című lemez legelső single-jéhez, amit a nagyszerű Anton Corbijn jegyez ezúttal is, és ez persze meg is látszik a végeredményen. A Spirit március 17-én fog megjelenni, két hónappal később, május 22-én (ez egy hétfő!) pedig a Groupama Arénában is fellépnek majd.

Iron Reagan: Fuck The Neighbors

készítette: Johnny McHone

Nagyon zorall videóval jelentkezett az Iron Reagen, akik nemrég adták ki legújabb, Crossover Ministry című albumukat, és ennek egyik (igen beszédes című) számához készült klip nemrég. Ebben a zenekar tagjai és a Simpson család Ned Flandersére emlékeztető szomszéd gyurmafiguraként jelennek meg, a dal címéből pedig talán nem nehéz kitalálni, hogy arról fog szólni, hogyan készíti ki az Iron Reagen a szerencsétlen embert, aki a közvetlen közelükben él, vagy legalábbis próbál meg élni.

Kings of Leon: Reverend

Nem igazán jöttünk lázba sem a Kings of Leon 2015-ös magyarországi koncertjétől, sem az egy évvel később megjelent WALLS című albumuktól. Előbbiről azt írtuk, hogy csak egy stadionrock-zenekar tucatkoncertje volt, utóbbiról meg hogy nem több egy tisztességes, de súlytalan albumnál. Annyi viszont biztos, hogy a Kings of Leon egy rafkós zenekar: közel tíz évvel azután, hogy a Sex on Fire-ral meghódították a világot, lecsaptak a Stranger Things-lázra, és új videójukkal egyértelműen fejet hajtottak a Duffer-tesók nagyszerű sorozata előtt (ősszel jön az új évad!), annyi különbséggel, hogy ők női főszereplőket választottak maguknak.

M.I.A.: P.O.W.A

rendezte: M.I.A.

Tavaly nyáron jelentette be M.I.A., hogy szeptemberben még kidobja az AIM című albumát, aztán nem készít több lemezt, mert szeretne más dolgokkal is foglalkozni az életben. Azt nem mondta, hogy befejezi a zenélést, csak azt, hogy több albuma nem jelenik már meg, az AIM lesz az utolsó. A búcsúlemez nekünk nem tetszett, kritikánkban azt írtuk, hogy olyan, mint a langyos lábvíz, de most kijött egy teljesen új dal, ami klipet is kapott, és ami talán népszerűbb lesz az AIM-nél.

Paul White & Danny Brown: Accelerator (18+)

rendezte: Eoin Glaister

Az a baj, hogy bármit is próbálnék meg írni az Accelerator klipjéről, csak egy nagy katyvasz sülne ki belőle, és valószínűleg marhára nem adná vissza, amit a videón látunk. Most tényleg mondjam azt, hogy Ewen MacIntosh a saját gonosz kis agyát üldözi perceken keresztül, aztán amikor végre meg tudja csípni, akkor egy csavarhúzóval feszíti szét a koponyáját, hogy visszategye a helyére?! Na ugye, hogy ennek semmi értelme?! Inkább nem is mondok semmit.