Adele sírt és káromkodott, a műsorvezető meg leesett a lépcsőn

Ahogy azt már megírtuk, Adele nyerte a legfontosabb díjakat az idei Grammy-díjátadón. A több mint három és fél órás gálán rengeteg előadás volt, ezek közül azonban nem mindegyik sikerült emlékezetesre. A vártnál kevesebb volt a politikai hangvételű produkció, illetve a köszönőbeszédekben is háttérbe szorultak az aktuálpolitikai kérdések. Cikkünkben összeszedtük a gála legemlékezetesebb momentumait.

A gála házigazdája James Corden színész, műsorvezető volt, aki egészen szokatlan módon indította az estét. Először másznia kellett, mert az emelő megakadt, mielőtt elérte volna az emelvény tetejét, majd mikor sikerült felmásznia, akkor meg legurult a lépcsőn. A jól begyakorolt figurát sikerült egészen hitelesen előadni.

Közben még az egyik cipőjét is elveszítette, és így adta elő rövid műsorát, amiben helyet kapott az aktuálpolitika is, amiről azt lehetett hinni, hogy az egész estét meghatározza majd. Corden először végigsorolta az este legnagyobb neveit, de nem igazán viccelődött senkivel, csak olyan felmelegített poénokra futotta tőle, mint hogy Drake-nek és Rihannának járnia kellene. Ezután azt mondta, hogy Trump elnök miatt bármi megtörténhet, de nem számít, hogy kinek milyen színű a bőre vagy milyen a vallása, ha összetartunk, akkor túlélhetünk. A videó a gála után nem került fel rögtön hivatalos forrásból az internetre, így csak egy részletet tudunk mutatni belőle:

A díjátadó későbbi részén még sikerült egy másik jelenetbe is bevonni a Trump-hisztériát. Ekkor Corden elmondta, hogy mindenki részese lehet a gálának, aki ír Twitter-üzenetet a megfelelő hashtaggel. A képernyőre persze egy csomó előre megírt üzenet került ki, ami mind arról szólt, hogy Corden milyen béna munkát végez. Egyetlen egy pozitív volt csupán, amit mintha pont maga az elnök küldött volna. A műsorvezető Trump taktikáját alkalmazta: az összes negatív üzenet hamis, úgyhogy azokat nem is kell figyelembe venni.

Az este legnagyobb nyertese, Adele két dalt is előadott. Övé volt a nyitószám, a Hello, majd később szintén színpadra lépett egy George Michael-dallal. Ez viszont nem ment simán, technikai problémák adódtak, amire Adele káromkodással reagált, majd inkább nagy bocsánatkérések közepette elmondta, hogy ezt nem ronthatja el, és inkább újrakezdi a Fastlove című dalt. A közönség hatalmas tapssal reagált, és másodszorra már nem volt gond.

Nem ez volt az egyetlen baki az este. A Metallica Lady Gagával közösen lépett színpadra, ám James Hetfield mikrofonja valami miatt nem működött. Eltelt jó néhány másodperc úgy, hogy a mikrofonba énekelt, de nem lehetett semmit hallani belőle. Aztán nem akart megjavulni, úgyhogy a frontember kénytelen volt Lady Gagával egy mikrofonon osztozni, miközben a Moth Into Flame-et adták elő. Hetfield nem viselte túl jól a helyzetet, és amint véget ért az előadás, el is dobta messzire a gitárját.

Ahogy azt várni lehetett, a legfontosabb díjakat mind Adele vitte haza. Ezeket egymás után, a gála legvégén osztották ki, úgyhogy az énekesnő az utolsó díjnál már nem is a közönségből ment a színpadra, hanem a backstage-ből. Vele volt producere, Greg Kurstin, akit előtte nagyon csúnyán lekevertek, hiába adta át neki is a szót Adele. Mikor a legjobb albumnak járó díjat is megkapták, az énekesnő már nem bírta ki sírás nélkül.

Köszönőbeszédében kitért Beyoncéra is, akit a legfontosabb kategóriákban mind legyőzött. Elmondta, hogy nagyon inspirálóan hat rá és a barátaira az, amit a zenéjével képes kifejezni, ezért fejet hajtott előtte. Végül azzal summázta az egészet, hogy azt kívánja, bárcsak Beyoncé lehetne az ő édesanyja is.

Beyoncén egy csepp csalódottság vagy irigység sem látszott az egész este alatt, és Adele köszönőbeszédét is nagyon meghatódottan hallgatta végig.

Nem is volt oka panaszra, hiszen az est leglátványosabb fellépése mindenképpen az övé volt. Terhesen állt a színpadra, ami néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Az anyaság témájára volt az egész előadás felhúzva, amihez rengeteg háttértáncos, illetve dekorációként virág is járt.

Természetesen az egész gálát lelkesen táncolta végig a kislánya, Blue Ivy, aki édesapja, JayZ mellől figyelte az eseményeket. A családi egységet mutatva álltak ott, amire a Lemonade után szükség is van, hiszen az albumot feltehetőleg a rapper hűtlensége inspirálta.

Az est nagy nyertese volt még a Twenty One Pilots zenekar, amely megkapta a legjobb popduónak járó elismerést. A díj átvételére külön készültek: miután meghallották a nevüket, mindketten levették a nadrágjukat, mégpedig azért, mert megalakulásukkor is alsónadrágban voltak, és megbeszélték: ha egyszer nyernek, azt is pont így fogják átvenni. Miután az egész világon meghódították a slágerlistákat, mostantól egy Grammy-díj boldog tulajdonosának is mondhatják magukat.

Rihanna hiába volt több kategóriában is esélyes, végül üres kézzel távozott. Ez látszólag egy cseppet sem zavarta, és szinte végig önfeledten bulizott, illetve ahogy telt az idő, egyre bátrabban kortyolgatott díszes laposüvegéből.

CeeLo Green nem volt a jelöltek között, viszont így is tett róla, hogy a gála után beszéljenek róla az emberek. Valamilyen oknál fogva talpig aranyban érkezett a gálára, mintha egy filmforgatásról jött volna egyenesen a gálára. Az amerikai énekessel 2014-ben készített interjúnkat itt lehet elolvasni.

Az előadások közül kevés rendelkezett igazán komoly politikai töltettel, ám a Tribe Called Questtől lehetett várni, hogy nem rejtik véka alá a véleményüket. Busta Rhymsszal és Anderson .Paakkal közösen léptek színpadra, ahol Donald Trumpot „Narancs Ügynök Elnök”-nek nevezték, majd megköszönték neki a muszlimok kitiltásáról szóló sikertelen rendeletet. Miután véget ért a dal, Q-Tip mindenkit ellenállásra buzdított.