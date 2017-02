Veszélyben a The Dillinger Escape Plan budapesti koncertje is

Tizenhárom embert szállítottak kórházba, miután egy kamion belerohant a zenekart szállító autóbuszba Lengyelországban. A The Dillinger Escape Plan nevű metálzenekar tagjai ugyan nem sérültek meg igazán komolyan, de őket is kórházba vitték, hogy megvizsgálják őket.

A lengyel rendőrség vasárnap közölte: miközben az amerikai együttes krakkói koncertjének helyszínére tartott, egy kamion összeütközött az őket szállító autóbusszal. A zenekar tagjait csak kivizsgálás miatt szállították kórházba, a velük utazó terhes nő pedig szerencsére egyáltalán nem sérült meg.

A busz az ütközés pillanatában éppen félig az út szélén, félig az út mellett parkolt. A legsúlyosabban a kamion sofőrje sérült meg - írja a TVN24 tájékoztatása alapján a The New York Times.

A krakkói koncert elmaradt, de hogy a turné további fellépéseivel mi lesz, azt egyelőre nem lehet tudni. A New Jersey-i The Dillinger Escape Plan pár nap múlva Budapestre érkezik vagy érkezett volna: a február 17-i koncertre az A38 hajón már korábban eladtak minden jegyet. Az A38-nál az Index kérdésére azt mondták: egyelőre ők is a hivatalos értesítést várják a zenekartól, amíg ez nem érkezik meg, ők sem tudják, elmarad-e a koncert vagy sem.

A The Dillinger Escape Plant húsz éve, 1997-ben alapították a New Jersey állambeli Morris Plainsben, a hardcore punk zenét játszó Arcane együttes romjain. A zenekar az egyik nagy név a matekmetálnak is nevezett, komplex, progresszív elemeket is tartalmazó műfajban, amely első képviselőjének a Black Flaget szokták nevezni.