Már Magyarországról is elérhető az Apple Music legmenőbb rádiója

Az Apple 2015-ben indította zenei streaming szolgáltatását, amivel a Spotify babérjaira pályázott. Azért, hogy megkülönböztessék magukat kellett valamilyen extrát is nyújtaniuk a havidíjért cserébe. Az egyik ilyen funkció a Discover nevet kapta, amivel látványosan és egyszerűen lehetett kiválasztani, hogy mik azok a zenék, amik a leginkább a hallgató ízlésébe passzolnak, ezzel biztosítva, hogy mindig a legjobb ajánlásokat kapja. Erről itt írtunk részletesebben.

A másik nagy dobás a Beats 1 Radio elindítása volt, ez azonban mostanáig nem volt elérhető Magyarországon. Ez egy olyan rádióadó, amit az Apple Musicon keresztül lehet hallgatni a nap 24 órájában. Folyamatosan változatos zenék vannak, a kínálatért pedig első sorban 3 kiemelt műsorvezető felel. Közülük a legnagyobb név Zane Lowe volt, akit a BBC Radio 1-től sikerült elcsábítani. Rajta kívül Ebro Darden és Julie Adenuga vezeti még a műsorokat.

Rajtuk kívül még nagyobb sztárok is be szoktak ugrani 1-1 műsorba, ma február 14-én például Elton John által válogatott zenéket lehet majd hallgatni 1 órán keresztül. Az Apple Music előfizetőknek pedig mostmár magyarországi fiókkal is elérhető a rádió, amiből egy kattintással lehet elmenteni az éppen megtetsző dalt.