Távcsöves puskával lőtte le a férfit a téli erdőben

Hajnalban, súlyos mínuszokban forgatta le legújabb klipjét az Adolescens zenekar. A hetvenes éveket idéző videó jeleneteit egy téli erdőben vették fel, a rendező pedig ezúttal is Goretic Péter volt, aki a zenekar előző klipjét is készítette az Ocean of Your Eyes című dalukhoz.

Fotó: Sinco

Az új videó a Juniper Creek Falls című számhoz forgott, amely az előző klipdalhoz hasonlóan a tavaly márciusban megjelent, Out of the Blue című nagylemezén szerepelt. A legkevésbé sem romantikus klipet szándékosan Bálint, illetve Valentin napján mutatja be a zenekar, és a Stenken lehet először megnézni.

"A klipet rövid idő alatt kellet leforgatnunk, ezért hajnali négykor keltünk, hogy már napfelkelte előtt ott legyünk. Mínusz 12 fokban kezdtük el a forgatást. A klip producere, Kapin Zsolt az utolsó pillanatban szerezte meg a meseautónkat. Színészeink, Hellner Johanna és Komáromi Kristóf, Dicapriót és Kate Winsletet megszégyenítően viselték a csontig hatoló hideget,

Johi pedig úgy bánt a puskával, mint egy túlképzett határvadász.

Végül sok kávézás, dohányfüst, és fagyoskodás után sikerült mind a 48 snittet felvennünk és nyugodt szívvel mentünk haza" – mesélt a forgatásról a zenekar.

A rendező szerint az új videón is látszik, hogy magasabbra került a léc a csapatnál, magabiztosan fejlődnek és haladnak felfelé. "A forgatás nagyon melós volt, nem volt túl nagy a keret, de pont elég volt arra, hogy kemény munkával létrehozzunk valami olyat, amire akár büszkék is lehetünk. Az egyébként tök egyszerű ötletből próbáltunk valami izgalmasat kihozni, és egy kimunkált látványt teremteni" – mondta a klipről, amelyhez készült egy ilyen jópofa borító is egyébként.

Az Adolescens (vagy azoknak, akik kényesek az ilyesmire: The Adolescens) március 17-én, pénteken, koncertezik legközelebb, méghozzá a Babel és az észt Elephants From Neptune társaságában, a Kuplungban.