A The Cult is fellép az idei Volton

Újabb nevekkel bővült a 25. Telekom Volt fesztivál fellépőinek a sora. Azt már korábban bejelentették, hogy a 0. legnagyobb durranása a Linkin Park lesz, illetve December elején az is kiderült, hogy olyan sztárok érkeznek még Sopronba, mint Ellie Goulding vagy az Imagine Dragons.

A most bejelentett nevek közül a legnagyobb durranás, hogy a The Cult angol rockzenekar is fellép a VOLT nagyszínpadán. Ők tavaly játszottak volna magyar közönség előtt a FEZEN fesztiválon, ám az a fellépés végül elmaradt. Legutóbb 2007-ben jártak Magyarországon, akkor Budapesten léptek fel, a Volton pedig 2006-ban játszottak utoljára. Legutóbbi lemezük a Hidden City 2016 februárjában jelent meg.

Érkezik még az újjáalakult Pendulum, akik élő show-val lépnek majd fel a fesztiválon. Az ausztrál formációi tagjai alapították a Knife Partyt is, úgyhogy ha már itt vannak, akkor ezzel a formációval is adnak egy koncertet.

A Years & Years angol pop trió tavaly a Sziget nagyszínpadán lépett fel először Magyarországon.

Először érkezik Magyarországra az Of Mice & Men és a The Devil Wears Prada is. Lesz még Enter Shikari koncert is a keményebb zene kedvelőinek.

Az idei Volt fesztivált június 26. és július 1. között rendezik meg.