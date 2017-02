Santana szerint Beyoncé nem igazi énekes

Carlos Santana megmondta a tutit, miután a vasárnapi Grammy-gálán Adele nemcsak az év albuma, hanem az év dala és az év felvétele kategóriában is maga alá teperte Beyoncét. A 69 éves gitáros szerint ez azért történt, mert Adele tényleg tud énekelni, Beyoncét meg inkább nézni szeretjük.

Santana kifejtette: Adele mindenféle kellékek és táncosok nélkül is nagyszerű tud lenni, neki annyi is elég ehhez, hogy kiálljon egyedül a színpadra és énekeljen, míg Beyoncét inkább a show miatt szeretjük, de közben azt is hozzátette, hogy egyébként minden tisztelete a popdíváé.

Santana arról mondjuk valószínűleg megfeledkezett, hogy Beyoncé várandósan csinálta meg a bulit a gálán, és ugyan nem vitte el a díjat minden kategóriában, amiben jelölték (az kilenc egész pontosan), sokáig emlegethetjük majd a fellépését. És azért nem ment haza üres kézzel, ő nyert ugyanis a legjobb urban contemporary album és a legjobb klip kategóriákban.

Beyoncé és Santana egyébként már lépett fel közösen, mégpedig a 2003-as Super Bowlon. Ezek szerint akkor is csak nézni szerette a dívát: