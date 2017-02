Debbie Harry hetven fölött is dögös

A Blondie énekesnője, Debbie Harry egyszerűen nem tud elfáradni, és még hetven fölött is az egyik legmenőbb ember, aki valaha létezett. Adam Levine nagyot házibulizott, a Chainsmokers új videójában egy Victoria's Secret-angyal veti magát a mélybe, The Weeknd pedig Drake-kel és a többi haverral bulizott. A Videódiszkóban ismét az elmúlt hét klipterméséből válogattunk.

Pixx: I Bow Down

rendezte: Natasha Lawes

A 21 éves Hannah Rodgers ősszel adta ki legelső EP-jét (Fall In) Pixx néven, a héten pedig bejelentette első nagylemezét, aminek The Age Of Anxiety lesz a címe, és ami június elején fog megjelenni a 4AD kiadónál. Az album nyitószáma egyúttal klipet is kapott, ami kellemesen fura, és nagyon jó nézni. (Akinek bejött, a You Blew It új videójára is nézzen rá, gyönyörű az is!)

The Lemon Twigs: I Wanna Prove To You

rendezte: Nick Roney

Mindig megörülök, amikor egy rendező megmutatja magát a kamerának, és pontosan ez történik a Lemon Twigs videójában is, amelynek az elején Nick Roney szépen elmagyarázza, hogy mi volt a klip koncepciója (elvinni a zenekart a nagyszülei házába), amiről aztán a következő percekben kiderül, hogy talán nem is volt annyira jó ötlet. Persze egy nagy büdös marhulás az egész.

Leningrad: Tattooer (Kolshik) (18+)

rendezte: Ilya Naishuller

A Hardcore Henry rendezője, Ilya Naishuller készített már szuperizgalmas klipet The Weekndnek (a False Alarm című számhoz), ezúttal pedig szülőföldje népszerű zenekarának, a Leningradnak rendezett egy egészen elképesztő videót. Természetesen korhatáros és brutáljó ez is, bár ezen az állításon már talán nem lepődik meg senki. A rendezőnek egyébként saját zenekara is van, Biting Elbows a nevük, de a Bad Motherfucker és a The Stampede klipjeire még, gondolom, sokan emlékeznek, ezeket is neki köszönhetjük.

The Weeknd: Reminder

rendezte: Kid Studio

És ha már Naishuller kapcsán szóba került The Weeknd, akkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ő pedig épp a huszonhetedik születésnapján jelentkezett egy új videóval a Reminderhez. Ebben feltűnik egy rakás haver, például Drake, A$AP Rocky, Travis Scott, French Montana és Metro Boomin, meg egy rakás vonzó nő.

Blanck Mass: Please

rendezte: Michael Tan

A fűnyíróember és egyéb korai CGI-próbálkozások ihlették meg Michael Tant, aki ezúttal a bristoli Fuck Buttons duó egyik felének, Benjamin John Power készített videót. Power egyébként 2011-ben kezdte el a Blanck Mass nevű projektjét, amivel már lenyomott egy közös turnét az izlandi Sigur Rós társaságában, a Sundowner című száma pedig a 2012-es nyári olimpia megnyitóján is felcsendült. A World Eater című új lemeze március elején fog megjelenni a Sacred Bonesnál.

Blondie: Fun

Amikor 2014-ben a Blondie a legutóbbi, Ghosts of Download című anyagával Magyarországon járt, felemás érzéseink voltak, ám Debbie Harry még így is el tudta csavarni a koncertről tudósító kollégánk fejét. Azóta eltelt három év, és a 71 éves Harry még mindig elképesztően dögös, elég csak megnézni a lenti klipet, ami a Fun című számhoz forgott. A dal egyébként a májusban megjelenő Pollinator című albumot vezeti fel, amin olyan nevek működnek közre, mint Sia, Charli XCX, Johnny Marr (The Smiths), Dev Hynes (Blood Orange, Lightspeed Champion), David Sitek (TV On The Radio) és Nick Valensi (The Strokes), úgyhogy akár még tök jó is lehet, aztán majd meglátjuk.

Maroon 5 & Future: Cold

Ajjaj, a Maroon 5 frontemberét, Adam Levine-t csúnyán megviccelték, valaki ugyanis LSD-t csempészett az italába Future házibuliján. Ahogy beüt a cumó, a klip is egy hatalmas trippelésbe megy át, aztán a partiban kimerült, Wu-Tang pólós énekesnek otthon mindezt el kell mesélnie a barátnőjének, úgyhogy duplán izzasztó a helyzet!

The Chainsmokers: Paris

rendezte: Mister Whitmore

A Victoria's Secret egyik angyala, az észak-karolinai Martha Hunt a Chainsmokers legújabb klipjének a főszereplője. A 27 éves modell egy elszabadult, föld felett lebegő házban szomorkodik, aztán amikor meglátja a panorámát, úgy dönt, hogy a mélybe veti magát. Huntnak egyébként nem ez az első klipes szereplése, korábban a Bad Blood Grammy-díjas videójában is feltűnt, többek között Cindy Crawford, Cara Delevingne, Jessica Alba, Karlie Kloss és Gigi Hadid mellett.

Mount Eerie: Ravens

Phil Elverum (aki 2010-ben Budapesten is koncertezett a Mount Eerie-vel, előtte pedig The Microphones néven figyelt fel rá a szaksajtó) tavaly elvesztette a feleségét. Geneviève 35 éves volt, hasnyálmirigyrák okozta a halálát, elvesztését pedig a megözvegyült Elverum dalokkal próbálta meg feldolgozni. Gyászának és fájdalmának dalai március 24-én fognak megjelenni, A Crow Looked At Me lesz az album címe. A Ravens is ezen szerepel majd.