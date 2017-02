Budapestre jön a világ legjobb dzsessztrombitása

Március 24-26. között rendezik meg a 2. Get Closer Budapest Jazz Fesztivált a MOM Kulturális Központban, amin olyan nagyágyúk lépnek fel, mint John Scofield, Richard Galliano és Ron Carter duója, valamint Erik Truffaz.

Az első nap a Grammy-díjas John Scofield jazzgitáros magyar előzenekara az egyik legsikeresebb dzsesszformáció, az In-line lesz (Vasvári Márton, Nagy János, Zsemlye Sándor, Szaniszló Richárd, Nagy Ábel, Mogyoró Kornél, Krecsmáry Zsolt). Scofield a Country For Old Men című új projektjével lép fel, amiben az amerikai country zene híres számait adja elő. Feldolgozza többek között Hank Williams, Patti Page, Shania Twain és mások számait, átteszi őket jazz felfogásba és improvizál rájuk. A kvartettben Sullivan Fortner, New Orleans-ból származó fiatal zongorista játszik.

A második nap a legendás tangóharmonika-bőgő duó, Richard Galliano és Ron Carter a New Yorkhoz és Párizshoz kötődő első lemezük repertoárjával lép fel. Galliano és Carter 27 évvel ezelőtt hoztak létre először közös produkciót: Panamanhattan című, Párizsban rögzített duó-albumuk óriási siker lett, kifinomultságának, eleganciájának és választékosságának köszönhetően. Hazai előzenekaruk a 2001-ben alapított Vasvári String Trio lesz, amiben Vasvári Márton basszusgitáron, Birta Miklós gitáron és Frankie Látó hegedűn játszik.

Az utolsó nap három év után újra magyar színpadon lép fel Erik Truffaz világhírű dzsessztrombitás, aki új felállással érkezik kvartettje élén. Az alapító dobos helyét a kvartettben a fiatal New York-i Arthur Hnatek vette át, aki például a Tigran Hamasyan–zenekarban volt korábban hallható. A basszusgitár szólamot Marcello Giuliani viszi, a billentyűs hangszereket 2012 óta a zenekarban Benoit Corboz kezeli. Truffaz ezúttal Afrika, ezen belül is Mali zenei világát ötvözi a dzsessz és a pop elemeivel, Doni doni azaz Lépésről lépésre című projektjében. Koncertjén fellép a híres mali énekes, Rokia Traorét és a szintén mali származású népszerű francia hip-hop előadó, Oxmo Puccino. Előzenekara a Kárpáti Dódi Privát Project lesz, amiben a Quimby zenekar trombitása olyan zenésztársakkal improvizál, mint Szaniszló Richárd, Vasvári Márton és Kőszegi Imre.