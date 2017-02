Bezárják az R33-at

Szombatról vasárnapra virradó éjjel rendőri razziát tartottak a budapesti R33 szórakozóhelyen. Szemtanúk szerint több rohamrendőr érkezett a IX. kerületi helyszínre, akik megszállták a helyet.

Az R33 Facebook-oldalán a razziáról nem lehet olvasni, arról viszont igen, hogy a hétvégén történtek után hamarosan bezárják a szórakozóhelyet.

Az Index elérte az R33 ügyvezetőjét, Perecsényi Tibort, aki lapunknak megerősítette, hogy szombat éjjel valóban razzia történt. Elmondta, hogy az elmúlt években nem volt problémájuk a rendőrséggel, a most történtek után azonban kétséges, hogy újra kinyitnak-e. Mindenképpen terveznek több rendezvényt is, és egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor zárhat be a IX. kerületi underground kulturális központ.

A helyszínen tartózkodó névtelen forrásunk azt mondta, hogy komolyabb az anyagi kár az R33-ban, ahol az összes ajtót berúgták.

Cikkünk születésekor a Police.hu még semmilyen hivatalos információt nem közölt a razziáról. Ezzel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, amely későbbre ígért választ.