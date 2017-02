Terrorfenyegetés miatt maradt el egy francia fesztivál

Terrorfenyegetés miatt az utolsó pillanatban mondtak le egy zenei fesztivált Franciaországban.

Egy ismeretlen telefonáló azzal fenyegetőzött, hogy vérfürdőt rendez a francia Lignerock fesztiválon rendez, számolt be róla a The Local francia kiadása. Tervéről külön értesítette a rendőrséget, illetve a fesztivál szervezőit is, végül utóbbiak úgy döntöttek, hogy inkább lemondják a programokat és nem vállalják a biztonsági kockázatot. A fesztivált a nyugat-franciaországi Vendée-ben rendezték volna meg.

A szervezők Facebookon azt közölték, hogy a fenyegetések után nincs más lehetőségük, mint törölni a programokat. Az ismeretlen fenyegetővel kapcsolatban megindult a nyomozás, illetve a szervezők jogi lépéseket is tesznek.

A 2015 novemberében Párizsban lezajlott terrortámadások óta nagyon komolyan veszik a nyilvános eseményeket érintő fenyegetéseket és nem ez az első alkalom, hogy a szervezők inkább elhalasztanak egy programot a fenyegetések miatt.