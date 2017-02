PJ Harvey is jön a Szigetre

Az angol énekes-dalszerzőnő először lép fel Magyarországon, rajta kívül főleg visszatérő vendégeket jelentett be a fesztivál.

PJ Harveyval egy régi adósságát rótta le a Sziget, ugyanis a 47 éves zenész/énekesnőt a negyedszázados karrierje során eddig még nem sikerült elhozni senkinek Magyarországra, idén augusztusban azonban végre láthatjuk az Óbudai-szigeten. PJ Harvey eddig kilenc szólólemezt jelentetett meg, két albumot pedig John Parish-sel közösen - legfontosabb albuma talán a 2011-es Let England Shake, amely Mercury-díjat is kapott, mint az év legjobb brit lemeze.

Rajta kívül az alábbi új fellépőket jelentette be a Sziget, őket már mind lehetett látni legalább egyszer itthon: Alt-J, Rudimental, George Ezra, The Naked and Famous, Steve Aoki, Nervo, és a megdöbbenésünkre még mindig létező White Lies.

További nevek, köztük szintén számos régi ismerős: Dubioza Kolektiv, Mando Diao, Anne-Marie, Andy C, Watsky (ő speciel először jön), The Strypes, Nothing But Thieves, LÉON, Bear's Den, Chef'Special, De Staat, Valentino Khan, Rone, Weval.

A korábban közölt fellépőket itt lehet megnézni. Az idei Sziget fesztivált augusztus 9. és 16. között rendezik meg.