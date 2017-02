Nincsenek érzések, minden jellegtelen

Tavaly karácsonykor jelent meg a Stenk dalverseny idei mezőnyébe is bejutott Imanexperiment bemutatkozó EP-je, a Crossroad Affair, és a projekt mögött álló Nita azóta sem pihen: előző hétvégén kijött tőle egy vizes tematikájú, kétszámos single, amihez nemrég izgalmas klip is forgott, és amit most nálunk lehet először megnézni.

A 60% Of Pure Water című anyag két dala, a Pure Water és az Uplifting Sinking a nyáron megjelenő Imanexperiment-nagylemezt vezeti fel, a hozzájuk készült videó pedig természetesen megörökölte a vizes tematikát.

"A klip egy olyan kifordított, utópisztikus világot mutat be, amiben nincsenek érzések, minden teljesen steril és jellegtelen. Ennek a világnak a foglyai egy olyan karakteren kísérleteznek, akit nem sikerült teljesen érzéketlenné tenni, így megrekedt két világ között valahol, és

a formátlan tisztaságban egy ellentétes világról álmodik,

ami tele van giccsel, szinte már közönségesen túlfűtött és túlzó" – mondta a Stenknek a klip koncepciójáról Imanexperiment, akit a Grimes-rajongók biztosan nagyon hamar a szívükbe zárnak majd.

A klip rendezője Tábor Zsófia Eperke volt, az operatőr pedig Szombath Máté. A videóban szereplő fehérbe öltözött lányokat Gerencsér Gerda, Pintér Pálma (Verkstaden) és Puskás Dalma (Agavoid) alakította, a giccsvilág drag queenjét pedig Soós Daniel, androgün modell.

"A forgatókönyv váza egy este alatt született meg pár sör mellett, óriási agyalás ment, amíg összegyúrtuk az ötleteinket, és végül a forgatást is sikerült egy nap alatt letudni. Igazából a legnehezebb a köztes időszak volt, a szervezés és az előkészületek, de Eperke ebben is rengeteget segített" – mondta a klipről Nita, aki egyébként Varga Zsuzsa új zenekarának, a Stopsonicnak is tagja egyben.

Imanexperiment egyébként a Crossroad Affair című dalával indul az idei Stenk dalversenyen (a teljes mezőnyt ebben a cikkben soroltuk fel), a bemutatkozó nagylemeze pedig várhatóan a nyáron fog megjelenni.