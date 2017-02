Lana Del Rey autókat repít az űrbe

Katy Perry egy elképesztő vidámparkban bolondozott nagyot Bob Marley unokájával, Leonard Cohenről a fia készített emlékvideót, Lana Del Rey pedig még mindig nagyon ábrándosan tud nézni a kamerába. Ezeken túl Anohni, a Temples és a Pissed Jeans új klipjei, valamint szépségek és szörnyetegek a Videódiszkóban.

Band Of Horses: In A Drawer

rendezte: Roy & Vonno Ambriz

Kevés cukibb szerelmes klip készült mostanság, mint a Band Of Horses új videója, amiben egy nagyra nőtt, sündisznószerű valami megszállottan és titokban rajong egy lányért, aztán persze lelepleződik, mert az ilyesmit nehéz titokban tartani. Az In A Drawer című dalban egyébként a legendás J Mascis hangját is hallhatjuk a még legendásabb Dinosaur Jr zenekarból.

Spoon: Can I Sit Next To You

rendezte: Marcel Dzama

A szépség és a szörnyeteg típusú történeteknél maradva érdemes megnézni a Spoon új videóját is, amit a látvány miatt valószínűleg a némafilmek kedvelői is bírni fognak. A klip egyébként a Can I Sit Next To You című számhoz készült, amit a zenekar kampányának köszönhetően már a megjelenés előtt lehetett hallani itt-ott, például az American Airlines gépein, közvetlenül a beszállás után, ami egy elég mókás húzás. A Hot Thoughts című lemez március 17-én fog megjelenni.

Katy Perry & Skip Marley: Chained To The Rhythm

rendezte: Mathew Cullen

Katy Perry a szerdai Brit Awards gálán is előadta a Chained To The Rhythm című dalát, amiben Bob Marley unokájának, a húszéves Skipnek is jutott egy kis szerep. Perry előadása azonban főleg arról volt emlékezetes, hogy két ügyefogyott csontvázfigurával kiparodizálta Donald Trump amerikai elnököt és Theresa May brit miniszterelnököt, illetve hogy a show alatt az egyik házikónak öltözött háttértáncos véletlenül beesett a közönség közé. A Siával közösen szerzett dalhoz klip is forgott, ami a legvadabb vidámparkos fantáziáinkat kelti életre. Meg egy rakás emoji is van benne.

Temples: Strange Or Be Forgotten

rendezte: James Beale

Aki a kezdetektől velünk van, még talán emlékszik, hogy a Stenk a 2014-es évzáró listánkkal indult, amit egyfajta bemutatkozásnak szántunk, hogy helló, ezek vagyunk mi, nagyjából erre lehet majd tőlünk számítani. A Temples debütlemeze, a Sun Structures a lista ötödik helyén állt, a folytatás pedig hamarosan érkezik, a második album, a Volcano március 3-án fog megjelenni, addig pedig például ezzel a klipdallal lehet hangolódni – vagy a Certainty videójával, amiről korábban már írtunk.

WHY?: This Ole King

rendezte: Scott Fredette & Josiah Wolf

Az igazat megvallva, én már baromira unom a 360 fokos videókat, de ez itt egy nem rossz próbálkozás. A WHY? egyébként hamarosan új albummal jelentkezik, Moh Lhean lesz a címe, és március harmadikán fog megjelenni.

Pissed Jeans: The Bar Is Low

rendezte: Joe Stakun

Aki szeret konditeremben izzadó férfiakat nézni, az valószínűleg kajálni fogja a Pissed Jeans videóját, ami egyben a férfiak egymással való rivalizálását is remekül kifigurázza. A szám egyébként a most megjelent Why Love Now című albumon szerepel, ami egész pontosan pénteken jött ki a Sub Popnál.

ANOHNI: PARADISE

rendezte: Colin Whitaker

Rettenetesen kíváncsi vagyok, mikor un majd rá Antony Hegarty az arcokra fókuszáló videókra, de úgy tűnik erre még várnunk kell. Ezúttal nem őt vagy Naomi Campbellt láthatjuk, hanem Eliza Douglast, aki egy modell, és aki már a Turning című Hegarty-filmben is feltűnt. A PARADISE egyébként nem a tavalyi, Hopelessness című albumon hallható, hanem a márciusban megjelenő új Anohni-EP címadó dala.

Lana Del Rey: Love

rendezte: Rich Lee

Állítólag még egyik Lana Del Rey-klip sem kezdett olyan jól, mint a Love videója, amit egyetlen nap alatt mindjárt ötmillió lejátszást hozott össze, a megjelenést követő első 24 órában pedig korábban még egyik klipje sem ért el ilyen magas nézettséget. A videó egyébként pont olyan ábrándos, mint amilyenre nagyjából számítanánk, én nagyon szerettem nézni, főleg a Nap felé tartó autókat meg a boldog fiatalokat.

Leonard Cohen: Traveling Light

készítette: Adam Cohen & Sammy Slabbinck

"Nem igazán a bánat az, ami uralkodik a You Want It Darkeren, inkább egy olyan ember békés, bár kétségkívül melankolikus nyugodtsága, aki már kész arra, hogy szembenézzen bármivel. Még akkor is, ha az a bármi a halál" – írtuk kritikánkban, amikor megjelent Leonard Cohen utolsó albuma, a You Want It Darker. Most pár hónappal a zenész halála után kijött egy lyricvideó az album egyik számához, amit Cohen fia, Adam készített Sammy Slabbinckkel. De nem emiatt igazán érdekes, hanem azért, mert egy olyan felvétellel indul, amit korábban még sosem lehetett látni az idős zenészről.