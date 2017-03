Fellép a Rapülők is a Volton

Hatalmas örömhírt jelentett be a Volt Fesztivál azoknak, akik imádják a '90-es éveket, és nem is igazán szeretnének tudomást venni arról, hogy annak már jó rég vége van. A hatalmas sikerű, kirobbanó népszerűségű Budapest Arénás koncertjeik után végre a fiatalabb generáció is megtudhatja élőben, milyen az az igazi '90-es életérzés a Volt Fesztivál nagyszínpadán.

A Rapülők mellett bejelentettek még más fellépőket is. Ismét fellép Magyarországon a döngölős EDM holland kishercege, Martin Garrix, akinek ezt a csodát köszönhetjük.

Szintén bejelentették a brit Years & Years elektronikus zenei trió fellépését is a fesztiválra.

Rajtuk kívül újra koncertezik a Lost Frequencies, Jess Glynne, illetve fellép még a Punnany Massif is, de a szervezők hamarosan új neveket jelentenek még be.