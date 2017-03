Picasso dédunokája is a Balatonon fog DJ-zni

A korábban bejelentett nevek – többek között Kygo, Hardwell, Tiësto vagy Robin Schulz – mellé két tucat új fellépőt jelentett be a Balaton Sound. A jegyeket még március 15-ig lehet olcsóbban megvenni a fesztiválra.

Az idei Balaton Soundot július 5. és 9. között rendezik Zamárdiban. Mint most kiderült, jön a világ egyik leghíresebb DJ-je, az eddig közel 50 díjjal elismert Armin van Buuren, az electro house-ban utazó KSHMR, a Me, Myself and I című dalával ismertté vált amerikai rapper, G-Eazy, a svédek pedig a Balatonra küldik a Galantis duót és a Showtek testvérpárt.

Jön a Dubfire és Erick Morillo is, Nicole Moudaber DJ-producer, a holland Yellow Claw duó, az Art Department, Mark Reeve, az EDM-ben utazó DJ-producer, Juicy M és a londoni techno és ambient DJ, Max Cooper. Ott lesz a londoni producer és zenész, TroyBoi-t, a fiatal trap sztár, Hucci és a reklám- és filmzenékből ismert DJ-producer, Eelke Kleijnt. Fellép Corey James, a dél-koreai Raiden és a nemzetközileg is elismert magyar formáció, a Stadiumx.

A legnagyobb bulit viszont mindezzel együtt is biztosan Pablo Picasso dédunokája fogja veretni a vízparton,

ugyanis itt lesz Florian Picasso, a szerencsés nevű DJ is.

Ezen kívül a Sound’n’bass stage-en fellép a bristoli Loadstar duo, a szintén Bristolból induló DJ, producer és énekes TC és az Emperor a drum & bass színtér képviseletében.