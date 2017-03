Fekete napjuk van a gótikus love-metál rajongóinak: most már tényleg feloszlik a HIM

Dark rock vagy gótikus love-metál, ugyan mindegy, a lényeg, hogy évekkel azután, hogy mindenki biztosra vette, már a rokonok sem emlékeznek rá (sőt, nekik sem hiányzik), bejelentették, hogy istenbizony feloszlik a HIM.

ÜVÖLTVE SÍRUNK.

A finn rocktörténet legvékonyabb, egyben legszétvarrottabb alkarjával rendelkező, búgó hangú énekes, Ville Valo, valamint zenésztársai – a valamiért csak egy névvel bíró Mige (bőgő), Linde (gitár), Burton (billentyűs hangszerek) és Kosmo (dob) – egy utolsó búcsúturnéra még elmennek, hogy megríkassák a mára már tisztes családanyákká érett egykori rajongóikat és az új generációt, már ha van olyan ember, aki 2005 után függött rá a zenéjükre.

A nevük a His Infernal Majesty rövidítése, 1990-ben alakultak Helsinkiben, majd 1993-ban fel is oszlottak, csak hogy 1995-ben újjáalakuljanak. 1997-ben jelent meg Greatest Lovesongs Vol. 666 című első albumuk, 2000-ben pedig a Razorblade Romance, ami a finneknél, a németeknél és az osztrákoknál a slágerlisták első helyéig jutott. Legsikeresebb albumuk 2005-ben jelent meg, immáron Los Angelesben: a Dark Light öt országban is az első tízig jutott a listákon, és aranylemez lett (rekord: soha finn zenekarnak ez még nem jött össze, komolyan!) A zenéjük olyan, mintha a Paradise Lost menedzsmentje kifejezetten szomorú lányokra újraszabta volna a zenekar életművének befogadhatóbb darabjait.

2010-ben kicsit szétmentek, 2013-ban megint kiadtak egy lemezt, majd 2017 március 5-én jött a szomorú bejelentés: oszolnak, DE MOST MÁR TÉNYLEG ÉS KOMOLYAN. Karrierjük alatt egyébként eladtak hatmillió lemezt, kaptak hét platina- és több mint tíz aranylemezt, adtak ki remixalbumot, élő anyagot, DVD-t, zenéjüket és a heartagramnak nevezett logójukat több filmben és sorozatban is felhasználták (A 13. emelet, Transformers, Viva La Bam és LA Ink). Aki szeretné elcsípni őket az utolsó körben, és együtt sírni a szétfolyó sminkű szomszéd csajjal, itt teheti meg legegyszerűbben: