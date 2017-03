Öt külföldi fellépő is lesz az idei Bánkitó Fesztiválon

A július 12. és 15. között megrendezésre kerülő, sorban a 9. Bánkitó Fesztiválon a megszokott magyar zenekarok mellett idén már külföldi fellépőkre is lehet csápolni, a meghívott előadók között ott lesz a brit Slaves, a német The Picturebooks, az izraeli A-Wa, az orosz DOYEQ Live és az észt Argo Vals Band is.

A szervezők sajtóközleményében az áll, hogy az idei fellépők listáját egyebek mellett az észt Intsikurmu fesztivállal és a BUSH-sal (Budapest Showcase Hub) együttműködve rakták össze, de nyugi, ez nem azt jelenti, hogy VIP-szektorral és melegvizes medencével kényeztetik a külföldieket, mindenki egyforma elbánásban részesül.

A brit Slaves a ‘70-es évek brit punk-hőskora mellett a garage-ból és a HC-ból is merítenek egy kicsit, a német The Picturebooks duó utolsó albuma annyira lo-fi volt, hogy a saját garázsukban vették fel. Az észt Argo Vals Band a Bánkitó és az Intsikurmu fesztivál együttműködésének keretében jön a tóra space-gitárral és szétdelayezett improvizációval. Az idei fesztivál legmeglepőbb zenekara minden bizonnyal az izraeli A-WA lesz. A három arab zsidó nővér a jemeni népzene hagyományos témáit keveri a hip-hoppos tánczene elemeivel valahol M.I.A és a Major Lazer között. Habib Galbi című slágerük keresztülszántott a Közel-Keleten: elég ritka a modern arab popzene három zsidó nőtől.

Ami a magyar vonalat illeti, mint minden évben, most is fellép a Middlemist Red, akiknek legutóbbi albuma tavaly több toplista elejére befért, ismét jön a Zságer-Genser páros Changing Grey Live-ra keresztelt elektronikus live-actje, és látható lesz a Fran Palermo is, akik új albumukat mutatják be a fesztiválon. Rajtuk kívül lesz még

Bohemian Betyars,

Anima Sound System,

Zagar,

és Panel Surfers is.

Lesz egy új elektronikus zenei helyszín is, itt a Route8, Imre Kiss és az orosz Doyeq élő szettje is le van már fixálva, de lesz még előadó bőven, ígérik a szervezők.

A kedvezményes bérleteket március 15-ig lehet megvásárolni.