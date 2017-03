Zseniális zenészek jönnek az A38-ra nyáron

A zeneiparban sok olyan jelenség van, ami megosztja a népet, és most nem feltétlenül Kanye West baromságaira vagy Justin Bieber létére gondolok, hanem például a supergroup-jelenségre. Ez ugye annyit tesz, hogy mindenféle híres zenész összebútorozik egy nagy koncert és/vagy egy album, esetleg egy turné erejéig, hogy addig se otthon üljön, míg a rendes melója (értsd: a zenekara, amiben játszik teljes munkaidőben) be nem indul megint, és nem mellesleg keressen egy kis pénzt is, ugye.

A supergroupok léte azért ad állandó okot a vitára, mert vannak akik kifejezetten örülnek annak, hogy kedvenc metálgitárosuk végre bluesrockban is kipróbálja magát, mások meg pont ettől kapnak hülyét. Egy biztos: a The Dead Daisiesre sok mindent rá lehet sütni, de azt nem, hogy megélhetési haknizenekar - nem elég, hogy kurvajó hard rockot játszanak, de mindezt június 28-án az A38-on teszik majd.

Az egész úgy kezdődött, hogy az INXS egykori menedzsere bemutatta egymásnak az énekes-dalszerző Jon Stevenst, és az ausztrál zenész-üzletembert, David Lowy-t. Jól tette, mindketten odáig voltak a hetvenes-nyolcvanas évek rockzenéjéért, a bluesos riffekért, a nagyívű kórusokért és fogós dalszövegekért. Összerántották a The Dead Daisies projektet, amiben 2013 óta például ezek az arcok zenéltek:

Richard Fortus és Dizzy Reed a Guns ’n’ Rosesből,

Darryl Jones és Bernard Fowler a The Rolling Stonesból,

Charley Drayton a The Cultból,

Tommy Clufetos (Ozzy, Rob Zombie, Black Sabbath-ban).

A The Dead Daisies olyan zenekarokkal turnézott, mint a ZZ Top, az Aerosmith, a Judas Priest, a Lynyrd Skynyrd, a Bad Company, a Def Leppard vagy a Whitesnake, egyszerűen azárt, mert állati jó, tempós, blues alapokra építkező hard rockot játszanak, amit mindenki szeret, aki ezekre a zenekarokra kíváncsi alapesetben.

A jelenlegi, Budapestre érkező felállás elképesztően erős:

David Lowy - gitár (Red Phoenix, Mink)

Marco Mendoza - basszusgitár (Thin Lizzy, Whitesnake)

Brian Tichy - dobok (Whitesnake, Ozzy Osbourne)

John Corabi - ének (Mötley Crue, The Scream)

Doug Aldrich - gitár (Whitesnake, Dio)

A turnézás mellett a The Dead Daisies három nagylemezt is kiadott, ezek közül a legutóbbi (2016-os) Make Some Noise volt a vízválasztó, mert az a Marti Frederiksen volt a producere, aki korábban a Mötley Crue-vel, a Buckcherry-vel, valamint az Aerosmith-szel is dolgozott. A The Dead Daisies innentől már "rendes" zenekari státuszba került, bejárták a világot, és idén nyáron már fesztiválturnéra indultak, lesznek a Downloadon, a Hellfesten, a Graspopon, és a Sweden Rockon is. Március 19-én jelenik meg Live & Louder című koncertlemezük, hozzánk pedig június 28-án érkeznek. Jegyeket itt lehet venni.