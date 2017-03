Budapestre jön a Foster the People

Július negyedikén, Amerika legfontosabb nemzeti ünnepén érkezik a Pumped Up Kickst és a Helena Beatet előadó zenekar, a Los Angeles-i Foster the People a Budapest Parkba.

Először jön Magyarországra a Foster The People nevű, kétszeres Grammy-jelölt amerikai zenekar; a július 4-ikei koncertre március 14-én indul a jegyelővétel.

A Foster the People-t 2009-ben alapította meg Los Angelesben Mark Foster (ének, szintetizátor, zongora, gitár, ütős hangszerek), Cubbie Fink (basszusgitár) és Mark Pontius (dob és ütősök).

Mark Foster a zenekar megalapítása előtt sokáig próbálkozott zenei karrierje beindításával Los Angelesben, és több reklámzenét is írt. A Foster The People a Pumped Up Kicks című dal váratlan sikerével indult be igazán 2010-ben: az együttesnek ekkor ajánlott lemezszerződést egy nagyobb cég. Már korábban is felléptek olyan fesztiválokon, mint a Coachella vagy a South by the Southwest, aztán a Torches című lemez 2011-es megjelenése után a Pumped Up Kicks világhírűvé tette őket: a Billboard Alternative listáján az első, a rock slágerek listáján a harmadik, a Top 100-as listáján pedig szintén a harmadik helyig jutottak.

Az együttest kétszer jelölték Grammy-díjra: a Torches lemezt és a Pumped Up Kicks című dalt. Zenéjük megszólalt egy csomó sorozatban (Gossip Girl, Törtetők, Vámpírnaplók), de a Don't Stop (Color on the Walls) például egy Nissan reklámjában hallható. Supermodel című, második lemezük 2014-ben jelent meg.